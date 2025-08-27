El hijo mayor de Michael Jackson se compromete después de ocho años de relación

El hijo de Michael Jackson con Debbie Rowe anunció su compromiso con Molly Schirmang este martes. Después de ocho años de relación, la pareja decidió pasar al siguiente nivel y el filántropo no dudó en compartir el especial momento en su perfil de Instagram. Unas emotivas palabras acompañaron la fotografía en la que se les puede ver como protagonistas del beso que selló la promesa de matrimonio entre ambos.

El mensaje: «Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por todo el mundo, nos hemos graduado y hemos crecido mucho. Estoy emocionado por este nuevo capítulo en nuestras vidas, en el que seguiremos creciendo y creando grandes recuerdos. Te amo, cariño».

Prince y Molly se conocieron por primera vez en la Universidad Loyola Marymount en California. Su acercamiento se fue dando de manera orgánica y, desde que comenzaron a salir oficialmente, decidieron mantener el asunto alejado de los medios. Tardaron aproximadamente un año en confirmar su relación públicamente. La hermana de Prince, Paris Jackson, ha demostrado su total aprobación desde el primer momento en que salió a la luz el nuevo romance.

La pareja ha tenido una dinámica bastante estable, lejos de conflictos y situaciones mediáticas, lo que les ha permitido sentar bases sólidas en su relación. Molly siempre le ha acompañado a su novio en los eventos benéficos importantes, como la Gala Anual de Diamantes de la Fundación Dodgers de Los Ángeles y viajan por el mundo.

Todos los detalles relacionados con la vida de la prometida del mayor de los Jackson aún se encuentran lejos de la opinión pública. Se conoce que estudiaron juntos y que ha practicado el tenis a muy buen nivel. Por lo demás, solo se la ve posar junto a él con una gran sonrisa que expresa la felicidad que siente de caminar agarrada de la mano de su gran amor.

Prince, por su parte, tiene su propia empresa, King's Son Productions, que produce vídeos musicales de alta calidad. Además, ha decidido continuar el legado humanitario de su padre a través de la fundación Heal Los Angeles, una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la vida de los jóvenes del área metropolitana de Los Ángeles mediante la creación de programas impactantes que les ayuden a perseguir sus sueños mientras desarrollan habilidades fundamentales para la vida.