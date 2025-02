Gerard Piqué se pronuncia, por primera vez, sobre la canción de Shakira: «¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?»

Aunque los comentarios que realizó Gerard Piqué a principios de año en el programa de la Kings League respecto a la 'BZRP Music Sessions, Vol. 53' de Bizarrap y Shakira causó tanto revuelo como el lanzamiento de la propia canción. El exjugador del Fútbol Club Barcelona no volvió a expresar ningún tipo de juicio de valor al respecto. No obstante, en un directo junto con el periodista Gerard Romero, el presidente de la Kings League se ha puesto serio a la hora de abordar el tema.

En el directo de Twitch, que tuvo lugar el pasado sábado, hablaron sobre varios temas, desde el caso de Ansu Fati, pasando por la gestación de Ana Obregón o la nueva pareja de Risto Mejide. Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando le preguntaron por las referencias que hace Shakira en su canción con Bizarrap. «No quiero entrar porque es personal, pero el tema de tirar beef, que esta muy bien, es la moda... Pero no pensamos en las consecuencias a nivel mental a la persona a la que se lo tiran», confesó, a lo que añadió: «Queda muy bien a título personal, la puta ama, no sé qué... pero luego no pensamos en la otra persona». Asimismo, tras estas declaraciones, el presidente de la Kings League ha tratado de hacer entender a la sociedad el problema de este tipo de actos. «¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que luego digamos: 'Oh, nos hemos pasado' La gente tío de verdad... Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad», expresó Piqué.

Piqué responde a Shakira.



“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?” pic.twitter.com/KIq6PeHR08 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) April 1, 2023

Antes de hablar sobre este tema, el exjugador reveló cómo ha afrontado el odio recibido durante los últimos meses. «Llega un punto en que me da igual. Mi año pasado, si me hubiera afectado, era para tirarse de un barranco», confesó, poniendo como ejemplo las críticas recibidas por los seguidores de la cantante: «Mi expareja es latinoamericana y tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es su fan. Barbaridades... No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer», manifestó, a pesar de asegurar que no le afectan estos comentarios.

De Ansu Fati a Ana Obregón y Risto Mejide

Por último, el presidente de la Kings League también dio su opinión respecto a las últimas polémicas que han surgido a raíz de la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón y sobre la nueva relación de Risto Mejide con una mujer mucho más joven que él. «Que la gente haga lo que le dé la gana. Dejad de molestar, que si está bien o está mal, siempre juzgando. Que cada uno viva su vida», confesó.