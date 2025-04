La indignación de la exnovia de Gerard Piqué: «Es increíble que sigan nombrándome»

Fue una persona clave en la vida del jugador Gerard Piqué (36 años). Y, sin embargo, poco se sabe de ella por el perfil tan bajo que ha logrado conservar a pesar de haber sido pareja de una de las figuras más importantes del fútbol español.

Nuria Tomás pasó a un segundo plano en la vida del deportista culé cuando apareció Shakira (46) en el año 2010, en pleno mundial de Sudáfrica, que dejó como ganador a la selección española de fútbol.

Cuando comenzaron los rumores de infidelidad por parte de Piqué con la cantante colombiana, la española optó por el silencio, teniendo que soportar a la prensa rosa que la situó como protagonista involuntaria durante semanas.

Y parecer que el catalán ha vuelto a seguir este nuevo patrón al abandonar a la de Barranquilla por su nueva conquista, Clara Chía. Sin embargo, y a diferencia de Tomás, Shakira no se ha callado y le ha dedicado a su ex varias canciones en forma de venganza y que han alcanzado éxito mundial.

A pesar del tiempo transcurrido y que ella ya ha rehecho su vida, Nuria Tomás sigue siendo objetivo de los reporteros cada vez que hay un cambio en la vida sentimental del catalán. «Es increíble que sigan nombrándome por ese tema después de tantos años», declaró hace dos días al ser preguntada por la situación que está viviendo su exnovio. «Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira. No he tenido la oportunidad de preguntarle», añadió.

Nuria Tomás y su novio gtres

A principios del pasado mes de febrero, la influencer anunció su boda con el empresario Agus Puig, con el que comparte dos hijos: «Después de tres años y dos hijos, empezamos nuestro noviazgo. Nos casamos el 3 de junio de 2023 amándonos como nunca. Gracias vida», escribió entonces a través de su perfil en Instagram.