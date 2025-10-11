Suscribete a
ABC Premium
Vídeo de la declaración
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

Andy y Lucas se despiden con un concierto emotivo pero marcado por la tensión

Después de 20 años de carrera, los chicos de Cádiz se despiden con tristeza de una generación que no olvidará nunca las letras de sus canciones

Andy y Lucas: «Es una pena que nuestra despedida se esté enturbiando tanto»

Andy y Lucas en su último concierto
Andy y Lucas en su último concierto Efe
Laura G. Calleja

Laura G. Calleja

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El viernes 10 de octubre de 2025 será una fecha difícil de olvidar para los seguidores de Andy y Lucas. El Palacio Vistalegre de Madrid albergó el último episodio de una historia musical de más de dos décadas: el cierre definitivo de la gira ' ... Nuestros últimos acordes'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app