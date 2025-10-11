Andy, de Andy y Lucas, anuncia su primer disco en solitario: «El silencio cumplió su tiempo, libertad, paz y salud»

Tras más de veinte años formando parte del exitoso dúo Andy y Lucas, Andy ha decidido iniciar una nueva etapa profesional en solitario. El artista gaditano ha compartido la noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales, menos de 24 horas después ... de su último concierto junto a Lucas, acompañando una imagen oficial con el mensaje: «El silencio cumplió su tiempo, libertad, paz y salud».

En el comunicado difundido junto a la fotografía, Andy confirma que abandona la formación que lo catapultó a la fama para emprender su propio camino artístico. «Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio fama», se puede leer en el texto.

El cantante ha adelantado que su primer single como solista verá la luz antes de Navidad, marcando el inicio de uno de los proyectos musicales más esperados de 2026. Este lanzamiento supondrá un nuevo capítulo en la carrera de Andy, quien promete mantener su esencia pero explorando nuevos sonidos y estilos personales.

Los fans del dúo han inundado las redes con mensajes de apoyo y cariño, celebrando esta nueva etapa y deseándole éxito en su aventura en solitario. «Estamos contigo tienes mucho talento y te va a ir genial! Es tu tiempo de brillar en solitario!!» o «Te mereces todo lo mejor!! Seguirás siendo mi cantante preferido siempre! A POR TODAS», son algunos de los mensajes.

Despedida necesaria

Anoche, 10 de octubre de 2025, en el Palacio Vistalegre de Madrid, se vivió el último concierto del dúo Andy y Lucas. Sin embargo, la noche del adiós no estuvo exenta de tensión. En los minutos previos al espectáculo, solo Lucas aceptó hablar brevemente con las cámaras, afirmando que no era «el día de hacer declaraciones».

Durante el concierto, el público pudo percibir cierta distancia entre ambos artistas, unas diferencias que ya se venían rumoreando desde hacía tiempo. Al finalizar, Lucas hizo una salida triunfal, siendo alzado entre vítores, mientras Andy optó por una retirada más discreta, caminando por la pista bajo supervisión de seguridad.

Desde hace meses, el dúo ha estado rodeado de rumores, comunicados y declaraciones cruzadas. Incluso se llegó a hablar de una «fuerte bronca, un fortísimo encontronazo que habría terminado con más que palabras» durante uno de sus conciertos, supuestamente en los camerinos, según testigos.

Más adelante, ambos emitieron un comunicado conjunto desmintiendo todo y asegurando que no existió ningún conflicto físico, defendiendo que su relación es «como la de dos hermanos». No obstante, esa supuesta fraternidad no logró frenar las miradas escépticas. Por si fuera poco, han trascendido versiones que apuntan a que cualquier comunicación entre ellos ya se gestiona «a través de abogados», incluso en asuntos cotidianos u organizativos.

Ahora, tras el último concierto del dúo, Andy ha roto su silencio con un mensaje sencillo y directo que muchos han ninterpretado como una declaración de independencia y alivio: «El silencio cumplió su tiempo, libertad, paz y salud».