Suscribete a
ABC Premium

Cristina Figueroa Domecq, de la academia a ser la nueva condesa de Romanones

Discreta pero muy inquieta, ha estrenado el título y no parece tener ninguna intención de dejar su trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos

Carla Figueroa, la nieta de la condesa de Romanones que anunció «una guerra» por la herencia

Cristina Figueroa Domecq
Cristina Figueroa Domecq REDES SOCIALES
Noelia Zazo

Noelia Zazo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un giro que mezcla historia, nobleza y trayectorias personales, Cristina Figueroa Domecq acaba de estrenar el título de Condesa de Romanones tras la muerte de su padre, Álvaro Figueroa Griffith. Lo que, además de suponer un honor porque se trataba de ... algo importante para él, supone el inicio de una nueva etapa que combina su carrera académica con el legado de una de las casas nobiliarias españolas más emblemáticas, que siempre ha estado vinculada a la política, la sociedad y la cultura desde finales del siglo XIX.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app