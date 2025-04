Encuentran muerto en España al ex guardaespaldas de David y Victoria Beckham

Craig Ainsworth, ex guardaespaldas de David y Victoria Beckham, fue encontrado muerto este fin de semana tras una búsqueda policial masiva en Alicante y Barcelona.

Sally, la madre del exmarine, reveló la noticia a través de una publicación en redes sociales: «Han encontrado a Craig. Con gran pesar, el mundo ha perdido a Craig. Sirvió en Afganistán y padecía TEPT», escribió junto a una fotografía en la que aparecía ella con su hijo vestido con uniforme militar. Un trágico final después de organizar una movilización para obtener información sobre el paradero de su hijo desaparecido.

Al parecer, el joven estaba en tratamiento para luchar contra un trastorno de estrés postraumático. Las alarmas saltaron cuando Craig publicó un mensaje en su perfil de Facebook en el que se despedía de la vida: «Adiós, gente hermosa. Vivir es lo más raro del mundo. La mayoría de la gente existe, eso es todo», escribió citando a Oscar Wilde.

Despedida

Días antes, el militar había alertado a sus amigos con una carta en la que describía su «tremendo dolor»: «Para la mayoría de vosotros esto será un shock, pero he estado sufriendo un dolor tremendo durante los últimos cuatro años desde que el confinamiento destruyó todo lo que había construido y perdí a algunas personas realmente maravillosas a quienes estaba orgulloso de llamar amigos y colegas», escribió en relación al hecho de perder a «once amigos por suicidio en tan sólo dieciséis meses» durante la pandemia. «Viví la vida de diez hombres. Viví con un corazón puro y buenas intenciones. Ciertamente no soy una persona perfecta, pero viví la vida, eso seguro. He pasado por momentos difíciles, pero me he esforzado por proyectar positividad al mundo y ayudar a los demás», añadió.

«Imaginaos a un niño tonto de Enfield creciendo y viviendo una vida llena de aventuras. Honestamente, no podría incluir ni la mitad de mi vida en mi biografía, pero cada historia es real y mi regalo para todos vosotros es demostrar que se puede lograr cualquier cosa, ¡pero hay que desearlo más que el aire! ¡Además, la vida es una locura! ¡Participen!», dijo justo antes de despedirse de sus dos perros. «Lilo y Stitch: lamento abandonaros, me rompe el corazón, pero os veré a ambos en el otro lado donde podremos jugar por siempre».

Trabajo

Craig Ainsworth, de 40 años, trabajó para el matrimonio Beckham entre 2013 y 2015, cuando vivían en Holland Park, Londres. Unos breves años que coincidieron cuando el excentrocampista de Inglaterra regresó a Londres después de jugar una temporada en el PSG. Para ese trabajo, Craig tuvo que pasar una serie de pruebas entre las que se incluían ser rociado con gas pimienta en los ojos y placar a un luchador de MMA en la oscuridad. Antes de ponerse al servicio de los Beckham, tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad de 50 años. «David era encantador. Victoria era reservada, estaba con los niños o trabajando», declaró tiempo después en relación al documental de Netflix. «Con la atención que han recibido, sus hijos se portan bien. Para tener ese nivel de fama y mantener la unidad familiar, algo deben estar haciendo bien», añadió.

Además de los Beckham, el joven también trabajó de guardaespaldas con otros famosos como Johnny Depp, Jennifer Lawrence o Arnold Schwarzenegger.

Craig había escrito una biografía llamada 'The Discombobulated Alpha', publicada en octubre de 2023. La sinopsis resumía: «De un muchacho londinense acosado a un comando de la Marina Real, a proteger a los más famosos y cazar a los infames, para luego abrir un camino de transformación personal».

Sin embargo con la llegada de la pandemia, la vida de Ainsworth dio un giro radical. Aislado y atormentado por la situación mundial, enfrentó una pérdida devastadora: once amigos que se suicidaron en tan solo dieciséis meses. Ante esto, el ex marine fundó 'Virtuous Savage', una comunidad comprometida a ayudar a las personas a superar los problemas de salud mental.