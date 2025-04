La hija de Tom Hanks revela una infancia llena de «confusión, violencia y privaciones»

Nadie sabe qué puede esconderse tras las paredes de las mansiones de una celebridad. Aunque esta se llame Tom Hanks, por por poner un ejemplo. Ahora la hija del actor, Elizabeth, publica un libro de memorias en el que intenta expiar culpas y rencores mientras habla de una infancia llena de «confusión, violencia y privaciones».

Elizabeth Hanks es la hija de Tom Hanks y su primera esposa, Samantha Lewes, y ahora ha querido exponer su turbulenta infancia y la compleja relación con su madre en su nuevo libro, titulado 'The 10: A Memoir of Family And The Open Road'. En un extracto obtenido por la revista 'People', E.A., como se hace llamar, escribe sobre cómo la separación de sus padres en 1985 marcó la infancia de ella y de su hermano, Colin Hanks.

«Soy una chica del primer matrimonio (no famoso). Mis únicos recuerdos de mis padres en el mismo lugar y al mismo tiempo son la graduación de Colin en el instituto y luego la mía», relata. «Tengo una foto mía entre mis padres. En ella, la mejor peluca de mi madre está un poco torcida», describe.

Los problemas mentales de su madre

Eliabeth, que ahora tiene 42 años, nació en Burbank, pero tiene muy pocos recuerdos de sus primeros años en Los Ángeles porque su madre se mudó, sin previo aviso, a Sacramento, a seis horas de distancia, poco después de divorciarse de la futura estrella de 'Forrest Gump'.

«Finalmente se llegó a un acuerdo de divorcio y visitaba a mi padre y a mi madrastra (y pronto a mis hermanastros menores) los fines de semana y durante los veranos, pero de los 5 a los 14 años, años llenos de confusión, violencia, privaciones y amor, fui una chica de Sacramento», escribe.

«Viví en una casa blanca con columnas, un patio trasero con piscina y una habitación con fotos de caballos pegadas en todas las paredes», narra. Pero todo cambió con el paso de los años y los problemas de salud mental desarrollados por su madre. Ese patio tan hermoso pronto «se llenó de tantos excrementos de perro que era imposible caminar por él». La casa apestaba a humo. «La nevera estaba vacía o llena de comida caducada casi siempre, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su gran cama con dosel, estudiando la Biblia», recuerda ahora.

Trastorno bipolar y paranoia

Una noche, la violencia emocional se convirtió en violencia física, y como consecuencia, se mudó a Los Ángeles. El acuerdo de custodia de sus padres cambió después de ese terrible momento y ya solo viajaba a Sacramento los fines de semana y en verano.

En su último año de secundaria, su madre la llamó para decirle que se estaba muriendo. Lewes, cuyo verdadero nombre era Susan Dillingham, falleció de cáncer de pulmón en 2002 a los 49 años. Elizabeth tenía 19 años en ese momento. Recordó un viaje junto a ella en coche y a su muerte decidió hacer lo mismo. En 2019, emprendió una ruta por carreterade seis meses desde Los Ángeles hasta Palatka, Florida, donde vivió Lewes, por la Interestatal 10. Quería aprender más sobre su madre y narra en sus memorias sobre las experiencias acumuladas en el camino.

Elizabeth declaró a 'People' que sospechaba que su madre padecía un trastorno bipolar no diagnosticado, con episodios de paranoia extrema y delirios. Lewes conoció a Tom Hanks a mediados de los 70 mientras ambos estudiaban teatro en Sacramento. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Colin, en 1977 y se casó un año después. En 1982 tuvieron a Elizabeth, pero tres años después se separaron. Lewes obtuvo la custodia principal en el divorcio y los niños tenían visitas designadas los fines de semana y el verano con su padre, hasta que la situación cambió a medida que la madre comenzó a evidenciar sus crisis. El actor se casó con la actriz Rita Wilson en 1988. Comparten dos hijos: Chet, de 34 años, y Truman, de 29.

Ahora Elizabeth Hanks justifica así su linro de memorias: «Me preguntaba quién era realmente mi madre, qué había soportado y qué aspectos de su vida solo tenían sentido en los rincones más oscuros de este lugar que llamamos Estados Unidos«.