Elisabeth de Bélgica escapa de la campaña antiinmigración de Trump y podrá volver a Harvard

Han sido dos meses de incertidumbre, pero Elisabeth de Bélgica (23 años) podrá volver a Estados Unidos para continuar con sus estudios. Así lo ha confirmado a 'Soir Mag' un representante del palacio belga, asegurando que «todos los indicadores están en verde» y que «ningún elemento concreto le impide continuar su curso desde septiembre».

El curso pasado la Princesa heredera comenzó un máster en políticas públicas en la prestigiosa Harvard Kennedy School, con una duración de dos años. En mayo terminó el primer curso, pero debido a las políticas antimigratorias de Donald Trumpse temía que no pudiera continuar estudiando en Estados Unidos.

El Presidente había prohibido la inscripción de nuevos estudiantes extranjeros en determinados centros de educación superior. Reprochaba a las instituciones, incluida Harvard, de gestionar incorrectamente las manifestaciones contra la guerra de Gaza, considerando que su permisividad fomentaba el antisemitismo y no protegía a los estudiantes judíos. En aquellas demostraciones de los estudiantes, que tuvieron lugar en diferentes universidades de la conocida como Ivy League, fue arrestada la hija de Maggie Gyllenhaal, por ejemplo.

Pero a la espera de la decisión de los Tribunales estadounidenses con respecto a la prohibición de Trump, la Princesa Elisabeth ha pasado el corte. Ella ya había cursado el primer año en Harvard y no ha tenido ningún incidente durante sus estudios, así que no se ha encontrado con ningún problema para volver a Estados Unidos. Y no es la única: según ha desvelado la directora de la beca Fullbright en Bélgica, quince ciudadanos belgas han conseguido una plaza para estudiar en uno de estos prestigiosos centros y «la mayor parte de los que la han pedido han conseguido su visa». Eso sí, ha habido retrasos.

Este es el segundo destino de Elisabeth de Bélgica en sus estudios superiores. Previamente hizo la carrera en Oxford (Reino Unido), se especializó en historia y política en el Lincoln College de la Universidad de Oxford. Todo mientras continuaba en sus meses libres con la formación militar que la Princesa Leonor está realizando de seguido en España.

Tras conocerse el pasado año su intención de acudir a Harvard, uno de los primeros retos a los que se enfrentó fue el significativo gasto que supone estudiar en una universidad estadounidense. Concretamente, un curso de máster en este prestigioso centro tiene un coste inicial de más de 55.000 euros, solo en matrícula. Añadiendo la cantidad por material del curso, actividades estudiantiles y seguro médico, el monto total asciende a 61.000 euros, que multiplicado por dos años, la cifra supera los 120.000 euros.