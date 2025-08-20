Froilán pasó por Cangas de Onís: cuatro días de fiesta y after hasta las 5 de la tarde

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón, o simplemente Froilán, pasó por Cangas de Onís, y más concretamente por la localidad de Arriondas, para asistir al festival de música electrónica Aquasella. Fueron cuatro días de fiesta y after hasta las 5 de la tarde, y el hijo de la Infanta Elena, de 27 años, lo dio todo y no se dejó nada, a juzgar por las imágenes publicadas por 'Vanitatis'.

O Froilán sale mucho o simplemente tiene mala suerte. Porque cada tanto salen imágenes de sus fiestas. Esta vez desembarcó en El Valle de la Música, una zona cercana al río Sella, para unirse a miles de personas dispuestas a bailar sin parar durante decenas de horas. «Y eso es precisamente lo que hizo Felipe de Marichalar prácticamente desde el inicio del festival, el jueves 14 por la noche hasta que abandonó su alojamiento, este martes a última hora de la mañana, dos días después de que el Aquasella cerrara sus puertas», ha explicado 'Vanitatis'. Cada jornada del festival duraba hasta las siete y media, nueve o diez de la mañana, dependiendo del día.

«Froilán aprovechó hasta el último minuto de cada jornada, siendo de los últimos en salir del recinto del Aquasella», ha indicado el citado medio junto a imágenes en las que se podía ver al royal con gafas de sol en pleno día. «Froilán asistió al Aquasella de la mano de un conocido empresario del ocio nocturno madrileño, amigo cercano y con el que también disfruta de salidas cuando el chico visita la capital desde Abu Dabi», ha aclarado 'Vanitatis'.

Junto a una atractiva chica

La información añade que el hermano de Victoria Federica «ha estado acompañado de una atractiva chica, con la que ha compartido horas de diversión y gestos de cariño durante las sesiones de baile y música del Aquasella». No ha sido Miri, con la que se ha dejado ver recientemente en Ibiza, ni Belén Perea, una buena amiga de siempre. Comentan que el nieto del emérito estaba pendiente en exceso de posibles móviles en manos de otros asistentes y de totos no deseadas.

Aunque muchos de los asistentes al festival se alojan en tiendas de campaña, Froilán quiso apuntar más alto y prefirió alojarse desde el jueves en un conocido hotel de Cangas de Onís, que abandonó el mismo martes, cuando partió en coche hacia Madrid. «Y hemos podido saber también que compartía habitación con la misma joven con la que se dejó ver en el festival», ha certificado 'Vanitatis'.

Fiesta y tecno

El resumen: «Han sido en total cuatro días de fiesta y tecno, con after incluido, de los que Froilán ha disfrutado en un lugar privilegiado, con muy buena compañía e intentando que esta escapada a la meca veraniega de la música electrónica no saliera a la luz».

Se supone que Froilán regresó a la capital de España con la idea de reunirse un tiempo con su familia, ya fuera con sus padres o con su hermana, Victoria Federica, a quien adora. O con todos ellos. Aunque tampoco se descarta que el joven regresara de vuelta a Abu Dabi para reunirse otra vez con su querido abuelo. En cualquier caso, Froilán pasó por Cangas de Onís y allí dejó su huella.