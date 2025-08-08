Sean 'Diddy' Combs planea su regreso en el Madison Square Garden mientras espera sentencia

En medio de la espera de una sentencia que podría condenarlo hasta a 10 años de cárcel, Sean 'Diddy' Combs ya está pensando en su regreso a la música y cuenta con el Madison Square Garden de Nueva York como escenario principal.

Así lo ha revelado su abogado principal Marc Agnifilo, durante una entrevista concedida al programa 'CBS Morning'. «Va a volver al Madison Square Garden, y le dije que yo estaré allí», comentó el letrado y añadió que el rapero ansía reencontrarse pronto con su familia: «Quiere volver con su madre, con las personas que lo aman y lo extrañan».

Cabe resaltar que el deseo de volver al popular recinto coincide con las gestiones de su equipo legal para lograr un indulto presidencial. En declaraciones con 'CNN', Nicole Westmoreland, otra de sus abogadas, confirmó que se han mantenido conversaciones con personas cercanas a Donald Trump con el objetivo de solicitar un perdón formal. «Se han producido contactos para solicitar el perdón presidencial», explicó la letrada y agregó que su cliente se mantiene «muy esperanzado» ante un posible indulto.

Por su parte el mandatario estadounidense se pronunció sobre los rumores en declaraciones con 'Newsmax'. «Diddy era esencialmente medio inocente», aseguró y añadió que, «no entiendo por qué sigue en prisión», dejando entrever que la posibilidad de un perdón está latente.

El mes pasado, Sean Combs fue absuelto en un tribunal federal de Nueva York de los cargos más graves relacionados con tráfico sexual y crimen organizado. Sin embargo, sí fue hallado culpable de delitos federales vinculados a prostitución, por los que permanece recluido en una cárcel de la ciudad desde su arresto en otoño del año pasado. Esta misma semana, se le denegó la libertad bajo fianza.

La sentencia definitiva está prevista para después de una audiencia clave fijada para el próximo 3 de octubre. Mientras tanto, el artista habría aprovechado su tiempo en prisión para realizar una profunda reflexión personal. Según su entorno, ha dedicado los últimos meses a pensar en «las bendiciones que ha recibido» y a trabajar en «las imperfecciones» que reconoce en sí mismo.

Aunque aún no hay confirmación oficial de una gira o nuevo álbum, la posibilidad de que Combs regrese a escena con un evento en el Madison Square Garden ha generado un gran revuelo en la industria musical. Sería un regreso de alto impacto, simbólico no solo por el peso histórico del recinto, sino también por lo que representaría en el contexto de redención personal y profesional del artista.

Hoy, su posible regreso al escenario más célebre de Nueva York marcaría un nuevo capítulo en una vida de luces y sombras, éxitos y polémicas. A la espera del desenlace judicial, el rapero parece tener clara una cosa: volver, y hacerlo en grande.