David Bustamante, sobre su rutina para adelgazar 20 kilos: «Me levanto todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana y hago una caminata de una hora en ayunas»

Con solo 19 años, David Bustamante (43 años) saltó a las televisiones de millones de espectadores en España. Su paso por la primera edición de 'Operación Triunfo' le catapultó a la fama. Ahora, 24 años después de aquel momento de gloria, el cántabro ... presume de haber lanzado un total de 11 álbumes y de mantenerse activo dentro del panorama musical actual.

Sin embargo, más allá de su carrera profesional, Bustamante ha acaparado la atención de los medios a lo largo de los años por sus constantes cambios físicos. Hace unas semanas, el cantante explotó, harto de las críticas que estaba recibiendo en las redes sociales.

«Periódicamente, la gente sin que le pregunte me dice cómo estoy, si estoy gordo, si estoy delgado. Y lo hacen de una manera muy cobarde», aseguró el cantante en un concierto en Móstoles, donde denunció el «daño» que se le hacía en redes: «Todos tenemos un espejo en casa. Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso».

Estas declaraciones han coincidido, precisamente, con un nuevo cambio físico de Bustamante, que ha perdido alrededor de 20 kilos coincidiendo con la gira de su último disco: 'Inédito'. El artista se ha sometido en los últimos meses a una dura rutina de entrenamiento y a una estricta dieta que han provocado su gran pérdida de peso.

En las últimas semanas, Bustamante ha compartido en sus redes sociales distintos vídeos donde muestra algunos de sus entrenamientos en el gimnasio y se le puede ver practicando diferentes deportes como el pádel, el tenis o el fútbol. «De vuelta a la oficina», comenta en uno de los últimos.

Hace unos días, el artista desveló algunas de las claves de su gran cambio físico en una entrevista para 'Men's Health', donde también habló sobre cómo le afectan todos los comentarios que se vierten sobre sus cambios de peso.

Las claves del nuevo cambio físico de David Bustamante

Bustamante, que asegura haberse vuelto a «enamorar de la profesión», tomó hace meses «la mejor decisión» de su vida: dejar de fumar. Tal y como cuenta en la entrevista, esto le provocó que cogiera 20 kilos: «Es duro porque mi trabajo es exponerme y a veces eso genera mucha inseguridad».

Sin embargo, no le resultó difícil volver a su peso. «Soy una persona muy fuerte. Aunque estuviera 8 meses sin entrenar volvería con la misma energía y fuerza. Es mi constitución física y además el cuerpo tiene memoria».

En la entrevista con 'Men's Health', Bustamante desvela cuál es su rutina diaria. «Me levanto todos los días entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana porque soy poco dormilón», cuenta el artista, que nada más despertarse hace «una caminata de una hora en ayunas. Eso para mí es lo que más grasa me elimina».

Antes de desayunar, el artista cántabro hace una hora de «fuerza funcional» con su entrenador, David Navarro, que incluye «dominadas, press, sentadillas, peso muerto... Hacemos mucho HIT». Y es que, asegura, el deporte es «mi mayor ansiolítico».

Sin embargo, Bustamante ha tenido que acompañar estos duros entrenamientos con una «dieta súper estricta». «He desterrado de mi vida el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas. Solo como proteínas, grasas saludables y verduras. No me lo salto ni un día».

Al contrario de lo que sucede en otras dietas, Bustamante no tiene un «día trampa» y se hace analíticas cada seis meses. «Cuando encuentro el equilibrio ya me puedo relajar un poco, pero mientras, no hay quien me mueva», comenta, tras haber alcanzado un 9% de grasa, aunque pretende que baje hasta el 7%.

Además del ejercicio físico y de la alimentación, Bustamante considera necesario el descanso, algo complicado con su ritmo de trabajo: «Sin el descanso, la recuperación muscular no es la misma y sin duda eso es lo más difícil para mí. Imagina... Es que estoy todo el día viajando y durmiendo en un sitio diferente».

Cómo le afectan las críticas por sus cambios físicos

Sobre las críticas que recibe por sus cambios físicos, Bustamante asegura que «molesta en el momento, pero la verdad es que me considero una persona fuerte». «Es muy gratuito y cruel criticar a las personas. En mi caso, me hacen más fuerte, no hay cosa que más me divierta que desarmar y mandar a la cueva a los haters», comenta.

El cantante defiende que dejar de fumar implica ganar peso: «No conozco a nadie que lo haya hecho y no haya engordado. La ansiedad me da por comer y me genera estrés y eso me vuelve más sedentario». «Hay etapas en las que uno se tiene que dejar perdonar y relajar y otras en las que tienes la motivación para encontrar tu mejor versión», concluye.