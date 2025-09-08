La vida personal de Miguel Torres: su hijo Miki, un discreto divorcio y por qué no se ha casado con Paula Echevarría

A sus 39 años, Miguel Torres ha cambiado los terrenos de juego por las cocinas de 'MasterChef Celebrity'. El exfutbolista de equipos como Real Madrid o Málaga sorprendió hace unos meses tras anunciar que se sumaría como concursante en la nueva edición del programa de cocina. Un nuevo reto que afronta ahora con ilusión y que le ha llevado a ponerse delante de Samantha, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez para demostrar sus dotes en los fogones.

Más allá de su extensa carrera deportiva, que le llevó a pasar por Getafe, Madrid, Málaga y Olympiacos hasta su retirada en el año 2019, el exjugador español también ha destacado en los últimos tiempo en otro plano: el de la prensa rosa. La popularidad de Torres volvió a dispararse allá por el año 2018, cuando se hizo pública su relación con otro rostro conocido de nuestro país, la actriz y presentadora de televisión Paula Echevarría, con la que mantiene una relación desde entonces.

Ambos se conocieron en 2010, durante el rodaje de un videoclip de la entonces pareja de la intérprete, el cantante David Bustamante. En aquel momento no pasó nada, pues ambos mantenían relaciones consolidadas, y no fue hasta casi una década después cuando ambos se reencontraron y se enamoraron. Junto a ella ha encontrado la estabilidad y también ha formado una familia: fueron padres hace cuatro años de su único hijo en común, Miki.

No obstante, antes de comenzar su relación con su actual pareja, al que fuera lateral del Real Madrid ya se le había relacionado con otros rostros conocidos de nuestro país. Además, había pasado por el altar con otra mujer, de la que se separó un tiempo después en total discreción.

Repasamos todo lo que debes saber sobre la vida personal de Miguel Torres, nuevo concursante de 'MasterChef Celebrity 10'.

De su discreto divorcio a sus novias más famosas

Aunque su relación más conocida es la que ha mantenido durante estos últimos siete años con Paula Echevarría, Miguel Torres también conquistó el corazón de unas cuantas famosas españolas. Durante sus años como futbolista profesional, al madrileño se le relacionó con otros rostros de la televisión española como Cristina Pedroche, con la que se dejó ver actitud muy cariñosa, o Patricia Conde, a la que conoció después de que esta dejara su relación con el cantante Dani Martín. Además, también se le atribuyeron romances con las modelos Mónica Hoyos y Ariadne Artiles.

De estas relaciones, la única que llegó a buen puerto fue con María Plaza, una modelo originaria de Jaén, con la que el futbolista comenzó a salir en el año 2012. Siempre discretos en torno a su romance, fueron pocas las ocasiones en las que se les vio públicamente juntos. El 8 de junio de 2013 la pareja sorprendía con un paso más en su relación y se casaron en una boda íntima que tuvo lugar en Madrid.

Poco duró este vínculo en el que la distancia y los celos pesaron mucho, según varios medios. Y es que, poco después de que el futbolista fichara por el Olympiacos, los dos se separaron en un discreto divorcio del que se han conocido pocos detalles. Desde entonces, María ha tratado de mantener un perfil discreto de cara a la prensa.

El motivo por el que Miguel Torres y Paula Echevarría no se han casado

Al contrario que como sucedió en su relación con María Plaza, Miguel Torres no ha tenido problema en hablar públicamente de su romance con su actual pareja, Paula Echevarría. La actriz y el exfutbolista comenzaron a salir pocos meses después de su separación de David Bustamante, con el que estuvo casada casi una década. Ambos rehicieron su vida tras sus respectivos divorcios y junto a ella, el deportista se convirtió en padre por primera vez en 2021.

Aunque sí han abrazado la paternidad, lo de pasar por el altar no es un asunto que se hayan planteado llevar a cabo por el momento. «Yo siempre digo que a Paula se lo pidieron ya una vez, que si quiere volver a pasar por ese momento debería experimentar el pedirlo ella dentro de la normalidad», explicó al ser preguntado por una posible boda.

Para el que fuera defensa del Real Madrid, «un papel o una firma» no significa que les «vaya a llevar a un punto diferente». «Yo ya me casé y me divorcié, Paula también se casó y se divorció... Yo creo que cuando uno está bien y le funciona su vida tal y como está, no lo consideramos ahora totalmente necesario», reconoció hace unos meses.

Aún así, aseguró que le haría «gracia poder trasladar a Paula experimentar lo que significa pedirlo» porque a él nunca le han sorprendido con algo así, aunque considera que su mujer es «muy clásica para hacerlo». «A este paso no hay boda, yo creo que vamos a tener que dejar de insistir», dijo bromeando.

Su faceta como padre de su único hijo, Miki

Gracias a su relación con Paula, Miguel Torres ha conocido de primera mano lo que es la paternidad. Su hijo, Miki, acaba de cumplir cuatro años y continúa creciendo, algo de lo que él ha podido disfrutar en los últimos años. Muy consciente de la importancia de su educación, el deportista habló hace unos meses de cómo había influido el colegio en su hijo.

«A mí me ha sorprendido que mi hijo con cuatro años ya me venga a casa y me diga 'papá, esto es saludable, esto no, esto sí'. Sí, yo creo que es un buen camino el que están tomando dentro de la educación los colegios porque si no una responsabilidad muy grande la que teníamos los padres en casa y en mi caso a mí me lo facilitan», contaba a Europa Press el español, que cree que tiene «mucha responsabilidad» en el futuro de su hijo.

A pesar de que tras su retirada puede pasar más tiempo con el pequeño Miki, admitió a Vanitatis que le hubiera gustado que «conociese de primera mano a qué se dedicó su padre con tanta pasión desde niño».

Respecto a si su primogénito seguirá sus pasos en el mundo del fútbol, Miki reconoce que su prioridad es «que sea un niño feliz». «Tengo muchas inquietudes por cómo va a ser el futuro de mi hijo, porque creo que estamos al frente de un cambio generacional. Creo que la manera de vivir de mi hijo va a ser diferente a la que yo he vivido, o mi madre, o mis padres, o mis abuelos, y bueno, yo espero que sea lo más feliz posible, si es a través de la cultura del deporte, que es lo que yo me he educado, pues muchísimo mejor, y si es a través de la gastronomía, pues excepcional, porque le vendrá muy bien», señaló.