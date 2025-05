David Bisbal se emociona al hablar del la demencia de su padre: «Se enfada conmigo»

David Bisbal ofreció su perfil más humano en su visita a 'Universo Calleja', donde tuvo un momento muy emotivo al referirse a su padre, antiguo boxeador y quien hace años pelea contra una demencia que tiene a su familia muy pendiente de él, incluido a su hijo. El popular cantante ha narrado algunos episodios difíciles y se ha emocionado al recordar cómo se enfada con él al abrazar a su madre.

Jesús Calleja se ha ido a las profundidades del Parque Nacional de Ras Muhammad, en la península del Sinaí, para grabar la última entrega de la temporada de 'Universo Calleja' y allí se han presentado Belén Rueda, David Bisbal y Rosanna Zanetti para vivir una nueva travesía a bordo de un barco. Y ha habido invitado sorpresa, alguien que no hay semana que no aparezca por algún programa: Santiago Segura.

Tras la primera parte habitual, con los invitados mostrando sus dotes como submarinistas, ha llegado la parte de la entrevista y ahí es donde David Bisbal ha hablado de cuestiones muy personales y menos conocidas, mostrando que una vida pública de éxito también esconde sus sufrimientos internos. «Yo era un niño normal, nunca me he peleado, viniendo de familia boxeadora. Mi padre fue campeón de España siete veces de peso pluma, peso mosca y peso gallo», ha desvelado el cantante para sorpresa de todos.

La enfermedad de su padre

Esta alusión ha dado pie a hablar de cómo se encuentra su progenitor, quien desde hace más de una década arrastra una progresiva demencia que tiene a toda la familia muy pendiente de él. «Está bien. Yo creo que le haces una analítica y está mejor que todos nosotros«, ha explicado ofreciendo sus primeros indicios de emoción.

«Es que tu padre vivió tu éxito y eso es muy bonito, es para estar orgulloso», le ha dicho Santiago Segura, a lo que David Bisbal ha añadido: «Eso es verdad. Antes me preguntaba, hasta hace poco, dónde iba a cantar y yo le decía que a México, y él me respondía que él había peleado allí. Pero llegó un momento que no se acordaba ni de sus nietos», ha relatado el artista almeriense.

David Bisbal ha narrado cómo es el doloroso día a día de las personas que acompañan a un paciente con demencia progresiva y lo difícil que es vivir todo ese proceso durante tanto tiempo. «Es durillo porque cuando voy a abrazar a mi madre se enfada conmigo. Me dice que deje de abrazar a su mujer», ha contado.

Su ADN de boxeador

«Me he acostumbrado, llevamos 15 años en progresión y las primeras veces son difíciles. Cuando no conoce a tu hija, a tu hermana o a ti, o las primeras veces que se enfrenta contigo. Es boxeador, tiene su ADN todavía», ha dicho con indisimulado cariño y afecto sobre su padre.

Santiago Segura le ha preguntado si creía que los golpes sufridos durante su carrera profesional como boxeador ha podido influir en el desarrollo de la enfermedad y el cantante ha asentido. «Junto a otras muchas cosas. Son 18 años de profesional. ¿Cómo no va a influir?», ha dicho.

El programa ha incluido un momento más distendido con Jesús Calleja compartiendo pantalla con David Bisbal y con la mujer de este, Rosanna Zanetti. El presentador se tirado con ellos sobre la cama mientras la pareja presumía de ocho años de relación. «Yo he vivido todo el proceso. Me dijiste un día que habías conocido a una chica de Venezuela y ya empezó con el runrún. Dejó de ir a verme», ha dicho con gracia sobre las ausencias del cantante a los planes que anteriormente realizaban juntos.