Jesús Calleja no se corta y opina sin filtros sobre la actitud de muchos españoles ante el apagón: «Tampoco se acaba el mundo»

Jesús Calleja no se corta y opina sin filtros sobre la actitud de muchos españoles ante el apagón

El apagón masivo de este pasado lunes 28 de abril dejó sin suministro eléctrico durante bastantes horas a buena parte de la Península Ibérica y puntos de Francia. Desde entonces, son muchos los rostros conocidos que han salido a contar cómo vivieron estas horas de incertidumbre, sin cobertura, ni luz y sin saber lo que realmente pasaba: Matías Prats lo pasó encerrado en un tren, Viggo Mortensen en la estación de Sants y María José Campanario atrapada en un AVE «en medio de la nada».

Esta pesadilla también sacudió de lleno al presentador Jesús Calleja, que se encontraba en pleno rodaje de 'Volando vengo', su último proyecto para el 'prime time' de Telecinco, cuando se fue la conexión en el territorio español. Sobre lo sucedido ha hablado alto y claro en su cuenta de X (antes Twitter), donde ha lanzado una reflexión entorno a este apagón y se ha mostrado muy crítico con la actitud de muchos españoles ante este desastre.

«Nos ha pillado el apagón rodando y nos quedamos sin luz, sin teléfono y sin nada. ¿Y qué pasó? Pues nada, porque estamos acostumbrados a que, muchas veces en nuestra vida, cuando rodamos en muchos países o en lugares extraños, a no tener una comunicación con el exterior y dejarte llevar y sobrevivir y vivir», ha comenzado diciendo el aventurero leonés en este vídeo publicado en sus redes sociales.

Jesús Calleja, muy crítico con la actitud de algunos españoles ante el apagón

Tal y como ha recordado Calleja, el apagón sufrido en las últimas horas en España no debería ser algo nuevo para muchos ciudadanos: «La generación de nuestros padres tuvo que utilizar velas muchas veces, nunca tuvieron un móvil, no había comunicación, solo estaba el teléfono con cable. Se vivía igual y no ocurría nada», ha rememorado el presentador de 'Universo Calleja'.

El comunicador ha criticado el hecho de que quedarse sin electricidad y teléfono ahora en nuestro país durante unas horas sea «un drama nacional de magnitud superlativa». «Yo creo que tenemos que aprender a gestionar que, si esto vuelve a ocurrir, que es una rareza, lo más importante es no entrar en pánico», ha destacado el leonés.

Jesús Calleja ha continuado señalando que por no poder llamar por teléfono ni enviar un WhatsApp durante un tiempo «no va a ocurrir nada»: «Siempre tendemos como humanos, como es normal, a ponernos en el peor escenario, y el peor escenario nunca sucede», ha reconocido el de Fresno de la Vega, haciendo hincapié en lo que se ha vivido en las últimas horas con esta pérdida de suministro eléctrico.

El propio montañero ha visto esta histeria ante la desconexión en personas cercanas a su entorno, algo que le parece muy grave: «En parte incluso de mi familia y amigos se vivió como un drama de 'Se acaba la tierra, nos están atacando extraterrestres, vienen radiaciones exteriores, hay ciberataques, vienen los rusos...'. He oído cada cosa que no daba crédito, todo menos pensar en 'bueno, se ha caído el sistema eléctrico'», ha criticado duramente.

El presentador de Telecinco ha insistido en que este tipo de situaciones sin electricidad se daban habitualmente hace varios años, cuando él todavía era un niño, y no se planteaba de la manera en la que se ha hecho esta vez: «Yo recuerdo de pequeño ver que se iba la luz en el pueblo y pensar 'bueno, pues ya vendrá mañana o pasado' y no pasaba nada», ha contado.

Calleja, sobre la dependencia de la sociedad a la electricidad

Para finalizar, Calleja ha querido dejar una reflexión sobre el apagón y la necesidad de aprender a vivir desconectados: «Cada uno haga lo que quiera, pero creo que somos demasiado dependientes de la electricidad, de la electrónica y de las nuevas tecnologías y parece que si nos fallan se acaba el mundo. Pues no, no ocurre absolutamente nada», ha considerado el televisivo aventurero.

A pesar de que sí considera que ha sido un momento «desagradable» y que se han vivido situaciones críticas en trenes o en carreteras, ha recordado que «tampoco se acaba el mundo»: «Que seamos un poco más fuertes cuando suceden cosas y que aprendamos la lección y estemos más preparados y sepamos lo que hacer», ha pedido a sus seguidores españoles ante posibles situaciones como estas.

Por último, ha lanzado una recomendación para todos aquellos que se han visto incomunicados y sin provisiones en casa, para evitar que esto vuelva a suceder: «Yo en mi casa siempre tengo un poquito de todo. Desde placas solares, comida extra y una forma de comunicarme y una radio, es que lo tengo de toda la vida», ha concluido.