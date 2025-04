Jesús Calleja relata cómo su hijo Simba se tuvo que ir a vivir al bosque con 11 años al ser repudiado: «Lo expulsaron del pueblo»

Jesús Calleja ofrece en cada entrega de su programa 'Planeta Calleja' la posibilidad de vivir una aventura y conocer nuevos lugares a personas famosas. En la última emisión los invitados fueron Omar Montes, TheGrefg, Ágatha Ruiz de la Prada y Antonio Orozco.

Junto con el presentador, fueron a Nepal, un país del que el aventurero se enamoró y que le marcó profundamente. Especialmente porque apadrinó a dos niños, Ganesh y Simba, que tenían graves problemas cuando los conoció. En la actualidad, son los hijos del presentador.

Durante el programa, el foco se apartó momentáneamente de los invitados y Calleja se abrió para presentarles a Simba, su hijo adoptivo, y les compartió la dura historia que ha tenido que vivir. Explicó calleja que durante uno de sus viajes percibió cómo alguien los seguía en un lugar llamado Valle de Rolwaling, el más aislado de Nepal. Finalmente, se dieron cuenta de que era tan solo un niño: «Tendría como 11 años, lleno de heridas, olía que apestaba, no hablaba nepalí».

La dura historia de vida de Simba, el hijo de Jesús Calleja

Ese niño que hoy ya es un adulto era Simba y allí mismo les contó su historia: «Era de un pueblo donde su madre se murió, el padre era joven y quería casarse con otra mujer y solo lo podía hacer si el padre repudiaba al hijo y le expulsaban del pueblo. El niño es expulsado y vive en el bosque».

Años después, el presentador quiso ayudarle más y por ello le montó una clínica modesta de masajes. Después de formarle consiguió que gracias a su preparación el negocio del chico fuera un éxito. Hace seis años, tras el terremoto de Nepal, el joven le llamó y le contó que el segundo epicentro había sido en el pueblo del que había sido expulsado: «Le pregunté si podía hacer algo, que nunca me pide nada».

«Su madre se murió, el padre era joven y quería casarse. Solo lo podía hacer si repudiaba al hijo» Jesús Calleja Aventurero y presentador

Así, junto con David Bisbal, pusieron en marcha varios camiones de ayuda humanitaria. El pueblo agradecido les rindió homenaje, pero Jesús Calleja no quiso dejar pasar que había sido Simba el verdadero impulsor de este gesto. «Mando parar y les digo: 'Estamos aquí porque un niño al que expulsasteis del pueblo, si yo no me lo hubiera encontrado, vosotros no tendríais la reconstrucción del pueblo y una nueva vida por delante», explicó el presentador.

En ese momento, el padre «lloraba como jamás he visto llorar a nadie» ante su hijo repudiado hacía casi dos décadas. Simba ahora vive en el pueblo y ocupa la mejor casa: «Si se quiere hacer cualquier cosa, no hace nada sin consultarle».

Simba siempre ha mostrado agradecimiento a Jesús Calleja por todo lo que ha hecho con él y explicó que para él es como si fuera su padre, su padrino. Sin embargo no pudo evitar las lágrimas ante la pregunta de si había perdonado a su padre biológico. «Es lo más doloroso», intervino calleja, quien además recordó la importancia de involucrarse con los demás. En este caso, el pueblo ha olvidado esa tradición: «La vida de él cambio otras vidas y un pensamiento».