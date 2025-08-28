Las curiosas supersticiones y rituales de Terelu Campos: ruegos a la luna, Avemarías, de rojo en los estrenos, rosas amarillas...

Hace tiempo que se sabe que Terelu Campos tiene manías, fobias y rituales que ya se ha hecho habituales en la vida. Unos son tan clásicos como los gatos negros o las escaleras, pero otros son más originales, como susurrar a la luna, vestirse de rojo en los estrenos o las rosas amarillas como símbolo de amor, memoria o energía positiva.

Hace unas semanas, sus compañeros de plató se sorprendían al verla realizar un ritual sin saber que estaba siendo grabada, lo que generó muchas reacciones. Entre ellas, la de su propia hermana, Carmen Borrego, quien se trataba de un ritual para pedir por su buena fortuna. Y parece que funciona, pensarán algunos. «Terelu es mucho de ritual y yo también lo hago», confesaba la hermanísima.

Las imágenes fueron captadas en una terraza el 9 de agosto, noche en la que una luna llena brillaba luminosa. Y por allí había agua con misterio y una barita mágica; es decir, copa y cigarrillo. Se veía a Terelu Campos dando sorbos a su animada bebida cuando de repente aparece una llamarada de fuego: una cerilla. Entonces pone la vista en el cielo, en dirección a la luna, y se queda como en trance unos segundos. Después se la ve mover levemente los labios. ¿Qué dirá? ¿Hay un lector de labios en la sala? El ritual termina encendiendo tres cerillas. Al parecer, se pide un deseo antes de finalizar.

Rezos, brindis y sal

La escena, aunque llamativa, en realidad es una más de las varias que suele protagonizar la hija de María Teresa Campos cada día para atraer la buena fortuna y/o evitar malos farios y destinos indeseados. Así, la revista 'Semana' ha enumerado unos cuantas supersticiones habituales de su día a día.

Así, se sabe que reza tres Padrenuestros y tres Avemarías antes de comenzar cada directo para que todas las conexiones y entrevistas salgan bien. «La protege de nervios, malas energías y posibles imprevistos», explica la citada publicación. Y siempre se calza primero con el pie izquierdo uno de sus incontables zapatos que tiene en el armario como parte de su inmensa colección heredada.

Se trate de vino, champán o combinado, Terelu Campos siempre brinda con la mano derecha. Y la sal jamás la pasa ni la recibe en mano. Se cree que cualquier sal que se pierda en la transmisión es una pérdida de riqueza o buena fortuna.

Del rojo al amarillo

Tampoco es que las supersticiones o temores de Terelu Campos sean en muchos casos muy originales. Por ejemplo, huye de pasar por debajo de las escaleras o andamios de la misma forma que evita los gatos negros, según reseña 'Semana'.

Para los estrenos, siempre se pone lo mismo: un traje rojo. Dicen que es sinónimo de fuerza, energía y pasión. Una forma de sentirse protegida y con confianza. Más sabido es su gusto por las rosas amarillas, según se la vio en su estreno como actriz en ‹La señora', la obra de teatro con la que debutó como actriz en esta disciplina. Símbolo de amor, memoria y energía positiva.

Así que con este manual, ya se sabe las cosas que le gustan y que no a Terelu Campos en su lista de supersticiones. Y conviene seguirla para no enfadarla y ponerla de mal humor. Rituales y magia, otra de las muchas prácticas en el versátil clan de las Campos.