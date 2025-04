Todo sobre el estreno teatral de Terelu Campos: entradas agotadas, un recuerdo a su madre, lágrimas en escena y Alejandra Rubio

Ajena a todo el ruido que hay permanentemente alrededor de ella, la televisiva Terelu Campos hizo su debut en el teatro con el estreno en Valladolid de la última producción de Lara Dibildos en una noche llena de emoción, lágrimas, el recuerdo a su madre y la presencia de sus seres más queridos, con Alejandra Rubia y Carlos Costanzia al frente.

Tras su muy debatido paso por 'Supervivientes' y las incesantes críticas y testimonios sobre su eventual forma de tratar a la gente, Terelu Campos vivió una de sus mayores noches de gloria al colgarse el cartel de no hay billetes en el histórico Teatro Zorrilla de Valladolid para el estreno de la obra 'Santa Lola', protagonizada por la mismísima hija de María Teresa Campos.

Producida por Lara Dibildos y con el guion y dirección de César Lucendo, la obra contó con un estreno apoteósico y la fervorosa reacción del público, que se rompió las manos de aplaudir. Un nuevo desafío para Terelu Campos, a quien nada parece resistírsele.

La vis cómica de Terelu Campos

Tras largos meses de nervios y tensiones, llegó la noche más deseada, el momento de enfrentarse al público y defender el texto de la obra. Ocurrió pasadas las 10 de la noche, cuando Terelu Campos salió a escena. Era la culminación de días de muchos nervios y ensayos para que todo saliera bien.

Y tras la obra, la apoteosis. Como manda el tópico del género, Terelu Campos recibió un gran ramo de flores en escena -rosas amarillas, sus favoritas- que recibió con lágrimas en los ojos mientras el teatro, puesto en pie, se rompía las manos de aplaudir. Al fin era actriz. Y como es mujer de gestos públicos, al acabar la función lanzó un beso al aire dedicado a todas esas personas que por unas causas o por otras no pudieron acompañarla en tan magna noche.

Lara Dibildos fue una de las personas más felices, la persona que apostó por su gran amiga Terelu Campos. «Terelu tiene una vis cómica estupenda, pero, además, tiene mucha verdad interpretando. Ha sido toda una sorpresa», había dicho la productora antes del estreno.

Presencias y ausencias

En las primera filas estaban Alejandra Rubio, su hija, y su yerno, Carlo Costanzia, así como su hermana Carmen Borrego y su cuñado José Carlos. Todos ellos viajaron desde Madrid para arropar a la presentadora y mostrar su calor. El teatro estaba plagado de fotografías y referencias a personas muy señaladas para los responsables de la obra: Lola Flores, el Fary, Maradona, Paco Valladares y hasta María Teresa Campos y Laura Valenzuela.

A la salida de la obra, y con su ramo de flores, Terelu Campos posó orgullosa junto al cartel de la obra donde se leía «localidades agotadas» y hasta se paró a hablar con la prensa, pues así de dichosa estaba. «Solo quería que el público se riera y se lo pasara bien. Cuando haces una comedia, es lo único que quieres. Con las fotos hemos querido hacer un pequeño guiño, un homenaje, pero he tenido que desconectar de ellas porque si no, emocionalmente no podía seguir», contó.

La siguiente representación será el 11 de mayo, de nuevo en Valladolid, y la obra se trasladará posteriormente a Murcia, el 24 de mayo, y a Granada, el 11 de septiembre en Granada. Otra dos noches de apoteosis.