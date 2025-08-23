Makoke, desconsolada, lo cuenta todo sobre la cancelación de su boda con Gonzalo Fernández: «Ha sido un mazazo»

Ha sido una de las noticias de la semana en la crónica social: la esperada boda entre Makoke y el empresario Gonzalo Fernández ha tenido que suspenderse -ellos hablan de aplazamiento- por motivos familiares. Ahora la colaboradora de televisión ha pasado por el programa 'Aires de Fiesta' para contarlo todo y cómo se encuentra. «Ha sido un mazazo», ha confesado.

La pareja lo tenía todo ya preparado para el gran acontecimiento. Se iban a casar el próximo 12 de septiembre en la Hacienda Na Xamena en Ibiza, la isla en la que comenzaron la relación, rodeados por un centenar de amigos y familiares. Sin embargo, ha ocurrido algo que nadie esperaba y que ha obligado a suspender la ceremonia.

El programa 'Tarde AR' anunciaba en la tarde del jueves que el enlace se suspendía. «Tenemos una mala noticia que no nos hubiera gustado dar, pero Makoke y Gonzalo acaban de cancelar su boda. Se casaban este próximo mes de septiembre, pero no va a ser. Hemos podido hablar con varias personas de su entorno, que me lo han confirmado. Está todo cancelado», afirmaban.

«Fue una decisión familiar»

Minutos después aparecía la propia Makoke para aclarar los motivos de lo que ella misma calificó como «cancelación» en un primer momento, aunque luego, ante el revuelo causado, se vio obligada a matizar sus palabras. «La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca», aclaraba. «Pido máximo respeto», solicitó.

Desde entonces, la colaboradora de televisión se ha mantenido en silencio. Hasta ahora, cuando ha aparecido por 'Aires de Fiesta' para sentarse al lado de Terelu Campos y ofrecer unas palabras más reposadas sobre cómo está llevando todo. Y está destrozada.

«No estás pasando por un momento fácil», le ha dicho Terelu Campos. Y ella ha explicado: «Sí, así es. Lo conocisteis vosotros y lo conocí yo. Yo hasta el jueves no sabía que la boda no se podía celebrar. Después de la noticia que hemos tenido en mi familia, tuve que cancelar la boda».

Makoke ha proseguido su discurso: «Fue una decisión familiar. La consensué con las personas que tenía que hacerlo y esas personas me dijeron que hiciera lo que quisiera. Ha sido un mazazo. Hay un problema de salud. Hemos estado en la Clínica en la Universidad de Navarra. Está controlado y esperamos que todo pase de la mejor manera», ha dicho sin especificar más sobre el relevante suceso que ha obligado a paralizar la boda.

Habrá boda... en 2026

«Solo quiero que pase esta pesadilla y que el año que viene, si Dios quiere, podamos celebrar esta boda tan ansiada», ha manifestado. Es decir, no habrá boda hasta 2026, aunque la fecha todavía está por decidir. Son muchas las cosas que hay que mirar para entonces. Prácticamente empezar de cero, y a la espera de que se solucione el suceso familiar que ha obligado a parar el enlace.

Lo primero que hizo Makoke al tomar la decisión fue avisar a los invitados, ya que el enlace se iba a celebrar en Ibiza, para lo cual se requería comprar billetes de avión y hotel. Lo hizo cuando supo «que no tenía ganas ya de celebrar nada» porque «hasta el martes era la mujer mas feliz del mundo».

Respecto a Gonzalo Fernández, Makoke no ha querido extenderse demasiado y solo ha querido decir que estaba «muy triste», pues ambos «estábamos muy ilusionados». Y ha insistido: «La boda se pospone. Nos vamos a casar sin lugar a dudas. No tenemos fecha porque no me ha dado tiempo».

Es entonces cuando ha ocurrido una de esas sorpresas que da la tele en este tipo de sucesos. De pronto, Terelu Campos interrumpía el discurso para dar entrada ni más ni menos que a Gonzalo Fernández. El empresario ha hecho en público toda una declaración de sentimientos: «Que te amo, que muchas gracias por tus palabras y que nos vamos a casar y que vamos a estar juntos siempre. Tristeza, pero lo primero es la salud. Estamos mas felices que nunca, mas unidos que nunca y apoyándonos más que nunca». Habrá boda en 2026.