Corina Mrazek, candidata a Miss Mundo: «Llevo a España sobre mis hombros»

Con un impresionante traje dorado del diseñador Santi Castro, Corina Mrazek (24 años) fue proclamada la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024. «Aunque no lo parezca, ser Reina del Carnaval es un gran logro. La gente aquí lo valora mucho y es un premio muy reconocido. Es el sueño de toda tinerfeña», reconoce en conversación con ABC.

Un éxito con el que despegó su carrera como modelo y que ahora se encuentra en la cima siendo la representante de España en el certamen de belleza Miss Mundo. «Siempre me había llamado la atención el mundo de la moda y las misses y cuando se me dio la oportunidad de participar no la desaproveché», recuerda. Aunque hasta ahora ha compaginado su reciente profesión sobre las pasarelas con su trabajo como azafata de vuelo. «La moda y la aviación son dos mundos que me apasionan. No sé qué me deparará la vida, pero si pudiese seguir compaginando ambas sería muy feliz», asegura.

Aunque toda fama tiene su lado oscuro. «Cuando eres conocida, la gente en redes sociales se siente con el derecho a opinar de absolutamente todo de ti, sin ni siquiera conocerte. Eso es lo peor que he llevado hasta ahora», se lamenta.

Este sábado, Corina Mrazek, se enfrenta al reto más importante de su vida. Este 31 de mayo en Telangana, al sur de la India, la organización de Miss Mundo elegirá a la mujer más bella del mundo entre 108 candidatas y la tinerfeña está entre ellas. «Es un reto muy importante porque al final llevas a España sobre tus hombros, pero yo me siento con toda la energía y toda la fuerza para dar lo mejor de mí y dejar a mi país en el mejor lugar posible», declara con firmeza.

«Ha sido una preparación bastante dura. Además de lo típico de pasarela y vestuario, también tienes que prepararte en muchos otros ámbitos como la oratoria en inglés, estar al día de las noticias que pasan en el mundo y saber algo de historia es superimportante». Aunque la prueba más esperada es la del talento -«Yo he escogido el baile»- y el proyecto social, que en su caso es el de visibilizar los derechos y necesidades de las personas sordas y la instauración de la enseñanza de la lengua de signos en los centros educativos.