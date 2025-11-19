De Charlène a Carolina: la Familia Real de Mónaco da una insólita imagen de unidad en el Día Nacional

Día Nacional de Mónaco y, según parece, también día oficioso para la concordia. La Familia Real ha celebrado tan señalada festividad a lo grande, y también ha querido ofrecer toda una imagen de unidad en tiempos en los que mucho se habla de ... múltiples desavenencias en su seno, principalmente diferencias entre la Princesa Charlène y sus cuñadas. El Príncipe Alberto, Estefanía y Carolina lo han dejado todo atrás aunque sea por unas horas.

El 19 de noviembre aparece señalado en rojo en el calendario de los Grimaldi. Es el Día Nacional de Mónaco, una jornada en la que El Príncipe Alberto reúne a la familia para celebrar una serie de actos públicos y privados que culminan en la gran cena de gala de noche. Una manera de evaluar cómo van las cosas entre la familia.

La mañana de este miércoles se ha abierto con la tradicional Misa de Acción de Gracias en la Catedral de Mónaco, momento que ha servido para observar la primera aparición de Alberto de Mónaco junto a la familia antes de los actos militares que incluyen el desfile militar que se celebra en la Plaza del Palacio del Príncipe.

El comentado gesto de Charlène

Todos los focos se han situado en la entrada de Alberto de Mónaco junto a su mujer, Charléne, por la puerta de la catedral junto a Carolina y Estefanía. Y lo cierto es que, aunque sea por un día, las eventuales diferencias han quedado atrás. Han aparecido todas juntas para arropar al príncipe mientras los sobrinos del soberano esperaban en los asientos que han ocupado ya en la propia catedral.

Charléne de Mónaco ha aparecido tan elegante como suele con un look en color blanco, color favorito de la princesa. Llevaba un traje de chaqueta y pantalones anchos, además de un tocado con rejilla. Una especie de homenaje a una larga tradición de las mujeres Grimaldi y un gesto muy comentado.

GTRES

Por su parte, Carolina de Mónaco ha lucido un llamativo y espléndido abrigo en color vino junto a un tocado, en este caso una diadema ancha a juego. Menos arriesgada ha sido la elección de Estefanía, quien ha exhibido un abrigo de corte clásico y sencillo en color beige. Ella no ha llevado tocado.

Carlota Casiraghi, más atrevida

Como se ha señalado, en la catedral esperaban los sobrinos del Príncipe Alberto, hijos de Carolina y Estefanía. Allí estaban formalmente sentados Pierre, Andrea y Carlota Casiraghi, Louis Ducruet, Pauline Ducruet y Camille Gottlieb.

Esta ha sido la nueva aparición pública de Carlota Casiraghi tras su sorprendente paso por Madrid, donde asistió a un encuentro intelectual con el psicoanalista Boris Cyrulnik. La sobrina del Príncipe Alberto de Mónaco, que publicará su primer libro en enero, se salió de norma –como en ella es habitual- y presentó un look más llamativo, una chaqueta clásica en verde lima con el que ha puesto el toque de color.

gtres

La Princesa Charlène se ha mostrado muy próxima a la familia, según han seguido los fotógrafos presentes en el evento, aparcando por unos breves instantes la tradicional frialdad con la que se mueve cuando asiste a eventos institucionales junto a sus cuñadas.