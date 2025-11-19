Suscribete a
De Charlène a Carolina: la Familia Real de Mónaco da una insólita imagen de unidad en el Día Nacional

El Príncipe Alberto ha liderado todos los actos arropado por gran parte de los Grimaldi

Hace tiempo que se habla de la enemistad de la princesa con sus cuñadas, pero esta vez han aparcado cualquier posible diferencia

Charlène de Mónaco: los 47 años de la princesa más enigmática, polémica y silenciosa

Charlène de Mónaco y el Príncipe Alberto, a la entrada de la catedral.
Charlène de Mónaco y el Príncipe Alberto, a la entrada de la catedral. GTRES

A.B. Buendía

Día Nacional de Mónaco y, según parece, también día oficioso para la concordia. La Familia Real ha celebrado tan señalada festividad a lo grande, y también ha querido ofrecer toda una imagen de unidad en tiempos en los que mucho se habla de ... múltiples desavenencias en su seno, principalmente diferencias entre la Princesa Charlène y sus cuñadas. El Príncipe Alberto, Estefanía y Carolina lo han dejado todo atrás aunque sea por unas horas.

