Charlene de Mónaco, protagonista de la alfombra roja del Balón de Oro 2025

Charlene de Mónaco en la gala del Balón de Oro.

Charlene de Mónaco ha sido una de las protagonistas de la alfombra roja previa a la entrega del Balón de Oro. La princesa, que ha elegido para la ocasión un total look en color blanco, acudía a la ceremonia, celebrada en el Teatro del Châtelet de París, para entregar el Premio Sócrates, que destaca a jugadores cuyo compromiso va más allá del juego.

La 'royal', atleta olímpica y gran defensora del deporte, posó radiante con un vestido largo de cuello barco y silueta ajustada de alta costura. Completó el estilismo con pendientes y anillo de oro blanco y un bolso tipo clutch metalizado. En el plano 'beauty', la esposa del príncipe Alberto de Mónaco lució un favorecedor maquillaje con los labios rojos y un recogido clásico.

Charlene de Mónaco. GTRES

Otros looks que no pasaron desapercibidos fueron los de las jugadoras del FC Barcelona, entre ellas, algunas de las nominadas a hacerse con el Balón de Oro.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y varias jugadoras del equipo femenino. AFP

Aitana Bonmati fue la única que no apostó por el color negro, enfundándose en un vestido de cuello halter, confeccionado con maxilentejuelas en tono marrón. Alexia Putellas lució un vestido con transparencias que combinó con guantes y numerosas joyas, mientras que Vicky López eligió un dos piezas glitter formado por un pantalón y una cazadora, que completó con joyas de Rabat Diamonds.

María Guardiola GTRES

La hija de Josep Guardiola, María Guardiola también se decantó por el color negro, con un vestido de escote asimétrico que combinó con un llamativo reloj con correa blanca.

Caroline Weir GTRES

La única representante del Real Madrid ha sido la escocesa Caroline Weir que lució un vestido rojo con un original escote asimétrico en pico.

Jugadoras del Arsenal en la alfombra roja del Balón de Oro 2025. REUTERS

Las jugadoras del Arsenal también posaron muy elegantes, antes de llevarse el premio al mejor equipo femenino. La mayoría eligió el color negro, el tono de la noche. Entre ellas, Alessia Russo, una de las grandes favoritas, que lució un original vestido con un maxilazo en la cintura.