De Letizia a Federico de Dinamarca: los royals más 'healthy' del Gotha europeo

No es ningún secreto que la familia real española lleva una vida de lo más saludable. La Reina Letizia y su marido, el Rey Felipe VI, son abanderados de un estilo 'healthy' que incluye dieta y deporte como premisas. También han inculcado este valor a sus hijas, Leonor y Sofía. Pero en realidad se trata de una corriente cada vez más arraigada en el Gotha europeo. El signo de los nuevos tiempos.

Los Reyes de España han adoptado un estilo de vida saludable que en realidad tiene a la Reina emérita Sofía como una precursora. Ella dejó de comer carne hace mucho tiempo y basa su dieta en la ingesta de infinidad de verduras y frutas, dejando la carne y el pescado en un segundo plano. Fue la muerte de su padre, por un cáncer de estómago, lo que hizo replantearse a la emérita todo lo que comía. Ahora ama las alcachofas.

Muy atrás quedan esos hábitos poco saludables que caracterizaron a buena parte del Gotha europeo. Ahora la realeza continental se entrega a un nuevo estilo de vida, más actual y más 'healthy', y aquí tienes a algunos de sus grandes exponentes, con la Reina Letizia al frente.

Reina Letizia

Hace muchos años, la Reina Letizia construyó un huerto 'eco-friendly', según ha afirmado 'LOC', en los jardines de Zarzuela. Es seguidora de la Dieta Perricone, basada en la ingesta de productos antiinflamatorios y que prohíbe alimentos como el alcohol, el café, las bebidas energéticas, los alimentos procesados, la pasta y los fritos. Además, es una adicta al fitness y solo hace falta ver cómo tiene tonificado todo su cuerpo, sin el menor atisbo de grasa.

Kate Middleton

La Princesa de Gales es una gran defensora del deporte y la dieta, que es estricta y predominantemente vegetariana. Su menú incluye smoothies y bowls de avena, snacks de alimentos crudos y ensaladas frescas de verano. Prohíbe todo acceso a las comidas procesadas y las bebidas con azúcares.

Máxima de Holanda

Máxima de Holanda cambió la vida de su marido, Guillermo, quien antes de salir con ella tenía ciertos problemillas con el alcohol y la alimentación. Por supuesto, esto también lo aplicó después a sus tres hijas, a las que pronto inculcó su pasión por la vida sana. «Evito los hidratos, las grasas y los azúcares añadidos. Le doy mucha importancia al desayuno, en el que tomo café, yogur y mucha fruta. Hago todo el deporte que puedo. Nado y juego al tenis con las niñas y mis desplazamientos privados en Holanda los hago siempre en bicicleta», resume ella misma.

Daniel de Suecia

Es un apasionado de los deportes desde niño. Con el tiempo se sacó los títulos de Instructor de fitness y entrenador personal. Es dueño de un gimnasio y dirigió la empresa Balance Training con tres gimnasios en el centro de Estocolmo. Su pasión le llevó a encontrar el amor y conoció a su esposa Victoria, Princesa Heredera de Suecia, mientras levantaba pesas en el gimnasio. No obstante, tuvo que someterse a un trasplante de riñón el pasado año.

Félix de Luxemburgo

Es presidente honorario de la Federación de Baloncesto de Luxemburgo y fue elegido «mejor atleta» de su escuela durante cinco años consecutivos. Juega al tenis, fútbol y voleibol de manera habitual y también le interesan el golf y el baloncesto. También destaca en esquí y snowboard. A su fama de deportista le acompaña una estricta dieta sin grasas ni hidratos de carbono.

Federico de Dinamarca

Es mecenas y miembro honorario de varias organizaciones deportivas y miembro del Comité Olímpico Internacional. El Rey Federico X promueve un estilo de vida activo en la sociedad que comprende hábitos saludables como la dieta y el deporte. Ha corrido maratones en Copenhague, Nueva York y París.

Mary de Dinamarca

Juega al tenis, hace senderismo, practica el ciclismo de montaña, corre, hace surf, juega al golf, esquía y es una apasionada de la hípica. A todo ello le suma una dieta con el pescado azul (el salmón principalmente) como la estrella de sus platos. El pan de centeno es otra de las bases de su dieta.

Marta Luisa de Noruega

La controvertida princesa noruega se casa en cuestión de días con el polémico chamán Durek Verret. Siempre ha defendido la importancia de la nutrición y de mantener una dieta saludable. Su deporte favorito es la equitación y ha participado en competiciones de saltos nacionales e internacionales.

Charlene de Mónaco

Consumada nadadora, la esposa de Alberto de Mónaco representó a Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de 2000. Charlène de Mónaco Hace ejercicio regularmente, incluyendo levantamiento de pesas, cardio y estiramientos. Es vegetariana y sigue una dieta saludable. También disfruta haciendo surf y practicando el senderismo