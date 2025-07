Así fue la boda de 6 millones de euros de Eve, la hija de Steve Jobs, y el jinete Harry Charles

La calma de la campiña inglesa se vio interrumpida este fin de semana por uno de los eventos sociales más exclusivos del año: la boda de Eve Jobs (28 años), hija menor del fundador de Apple, Steve Jobs, y el jinete olímpico británico Harry Charles (28 años). El enlace, que tuvo lugar en la localidad de Great Tew, en los Cotswolds, no solo reunió a figuras destacadas del ámbito político, empresarial y deportivo, sino que desplegó una logística de alto nivel que elevó su coste a más de seis millones de euros.

Con un despliegue que algunos calificaron de «producción cinematográfica», según uno de los responsables de seguridad consultados por 'The Daily Mail', la ceremonia religiosa se celebró en la iglesia de St. Michael and All Angels, un templo con partes que datan del siglo XI. El recinto fue decorado con más de 100 velas, arreglos florales monumentales, dos alfombras persas valoradas en 17.000 euros y una escenografía vegetal que recordó a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton, según 'The Times'.

El evento fue orquestado por el prestigioso wedding planner Stanlee Gatti, conocido por su trabajo con celebridades como Elton John o George Lucas, y por su capacidad para combinar lujo, logística y privacidad. La propia organización describió el proceso como una operación de «precisión militar», una frase que también repitieron miembros del equipo de seguridad presentes en el lugar.

La expectación entre los curiosos era máxima, pero Eve Jobs, fiel a su estilo reservado, optó por evitar los flashes accediendo a la iglesia por una puerta trasera. Así lo confirmó un portavoz del evento al diario británico 'The Telegraph': «Sí, lo sentimos, pero nos acaban de comunicar que tanto la novia como el novio ya están dentro. Debieron entrar por una entrada trasera para evitar ser fotografiados».

Los novios salieron del templo por la misma vía, escoltados hasta una limusina Mercedes que los trasladó al lugar del banquete. La iglesia, por motivos de seguridad, había permanecido cerrada tres días antes del enlace, lo que generó cierta frustración entre los vecinos. «Es un poco triste... pero supongo que es su gran día y tienen derecho a hacer lo que quieran», declaró una vecina del pueblo a la prensa local.

Nueve damas de honor, alfombra roja y silencio total

La ceremonia comenzó a las 17:30, aunque desde media hora antes empezaron a llegar los primeros invitados. Nueve damas de honor, entre ellas Jessica Springsteen, hija del legendario músico Bruce Springsteen, y las hermanas de los novios, desfilaron con vestidos de cóctel de satén rojo y ramos de Green Foxtail. Los padrinos, por su parte, llegaron en un autobús de cristales tintados, todos con trajes a juego y rosas blancas en la solapa.

La lista de invitados, de carácter privado pero parcialmente desvelada por medios británicos como 'The Guardian', incluyó a figuras como la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien organizó una cena íntima previa al enlace en el pub The Bull, en Charlbury. La relación de Harris con Laurene Powell Jobs, madre de la novia, se remonta a sus primeros años en política, cuando la filántropa apoyó su carrera en California.

Entre los asistentes también figuraron las hijas de Bill Gates, Jennifer y Phoebe Adele Gates, amigas personales de Eve desde su etapa en Stanford y por su vínculo común con el mundo de la hípica. Jennifer acudió junto a su esposo, el jinete Nayel Nassar. También asistieron Sofia Abramovich, hija del magnate ruso Roman Abramovich; el músico Matt Helders, de Arctic Monkeys; y Jony Ive, exdiseñador jefe de Apple.

Por otro lado, la Princesa Beatriz de York y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, fueron los únicos representantes de la Casa Real británica en la ceremonia. Su asistencia fue confirmada pocos días antes del evento, según 'The Telegraph'.

Un escenario de película

Después del enlace religioso, los invitados se trasladaron a Estelle Manor, una finca de lujo en Oxfordshire de más de 85 acres, que incluye cien habitaciones, piscinas, pistas de pádel y varios restaurantes. La celebración se extendió hasta altas horas de la madrugada, aunque se mantuvo bajo estricto silencio mediático.

Tal fue el nivel de discreción que ninguno de los asistentes compartió imágenes en redes sociales, con una única excepción: Kourtney Kardashian, quien días antes fue vista en el exclusivo complejo Soho Farmhouse y publicó en Instagram una imagen del pastel de boda y de su mesa decorada con velas multicolor y arreglos florales en tonos arcoíris. La publicación ha sido hasta ahora la única pista visual del interior de la fiesta.

Su historia de amor

Eve Jobs, licenciada en Ciencia, Tecnología y Sociedad por Stanford, ha desarrollado una carrera en el mundo de la moda y la fotografía, aunque su verdadera pasión ha sido siempre la hípica. Representada por la agencia DNA Models, la misma que Kaia Gerber o Emily Ratajkowski, la hija menor de Steve Jobs ha competido a alto nivel en salto ecuestre.

Fue precisamente en ese circuito donde conoció a Harry Charles, hijo del campeón olímpico Peter Charles, y reciente medallista de oro por equipos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambos comenzaron su relación en 2022 y oficializaron su romance durante el campeonato olímpico. El compromiso fue anunciado en septiembre de 2024, y desde entonces la pareja ha mantenido su vida privada lejos de los focos.