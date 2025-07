Jennifer Lopez y su problema de vestuario en mitad de un concierto: «Me alegro de haber llevado ropa interior... no suelo llevarla»

Todo iba como la seda en su concierto por Varsovia. Los fans permanecían entregados, Jennifer Lopez desplegaba sus dotes como artistas, sus bailarines la felicitaban por su cumpleaños... Y entonces ocurrió el desastre. Un incómodo accidente con su vestuario... y la salida airosa de la artista. «Me alegro de haber llevado ropa interior... no suelo llevarla», proclamó ante la enfervorizada audiencia.

Durante su concierto en el estadio PGE Narodowy, como parte de su gira de reaparición 'Up All Night: Live in 2025', Jennifer Lopez se paró para realizar el rutinario agradecimiento a sus fans por asistir al espectáculo y fue entonces cuando la brillante falda que llevaba puesta se le desprendió del cuerpo y cayó al suelo.

La ex de Ben Affleck no logró evitar que la vital prenda cayera al suelo, pero demostró sus inmensas tablas y cambió un momento embarazoso por otro que se hizo viral y que fue compartido tanto por su canal oficial de YouTube como por sus fans en Instagram. La cantante restó importancia al incidente con una gran sonrisa y luego se dio un amplio paseo por el escenario con los brazos en alto.

En ropa interior

«Estoy aquí en ropa interior», bromeó López, mientras una bailarina se acercaba con la falda e intentaba ponérsela de nuevo. «Va a verse por todas partes», continuó. «Me alegra que hayan reforzado ese disfraz. Y me alegra haber llevado ropa interior... normalmente no la uso», aclaró ante el clamor de los miles de seguidores que llenaban el estadio polaco. Para rematar, Jennifer López lanzó la falda a los fans y les dijo que se la guardaran, bromeando con la idea de que no tenía ganas de recuperarla.

Una vez difundido en las redes, el momento de la falda se hizo viral de inmediato y los seguidores de la artista elogiaron cómo se rio del fallo de vestuario en el escenario y cómo supo transformar un momento embarazoso en múltiples elogios a su capacidad de reacción. «Es adorable y lo manejó como la profesional que es», escribió un seguidor en una grabación del momento compartida en Instagram. «La vida es muy corta», escribió otro fan.

Su cumpleaños

La última parada de la gira de Jennifer Lopez se produjo después de celebrar su cumpleaños el 24 de julio. La cantante celebró la ocasión con el lanzamiento de una nueva canción titulada 'Birthday' y recibió un enorme pastel de tres pisos mientras celebraba el aniversario con bailarines y músicos que la acompañaban en la gira.

Jennifer López inició el 8 de julio en España su primera gira en seis años y más de un año después de cancelar su gira 'This Is Me...', una decisión que llegó en medio de su divorcio con Ben Affleck y críticas a sus últimos pasos artísticos, además de rumores sobre una mala marcha en la venta de entradas.

Para celebrar su cumpleaños en Antalya, Turquía, Jennifer Lopez compartió una foto suya sin maquillaje, así como algunos vídeos de la celebración y un mensaje dedicado a sus fans. «Qué gran regalo sois todos vosotros. Muchas gracias por sus hermosos deseos de cumpleaños», escribió.