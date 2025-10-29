El beso que confirma el romance entre Eva Gónzalez y Nacho, el sevillano que le ha devuelto la ilusión

Eva González (44 años) ya no se esconde. La presentadora protagoniza este miércoles las portadas de las revistas de corazón al ser pillada con su nueva pareja, Nacho, un sevillano de 34 años con quien llevaría saliendo unos meses. Si bien hace unas semanas ' ... Lecturas' publicaba las primeras fotografías de la modelo y su nueva ilusión, esta semana ha salido a la luz una tierna instantánea de la pareja dándose un apasionado beso.

«Dentro están consumando ese amor. Hay fotografías donde están muy, muy cariñosos. Ella esos días tenía a su hijo en casa. Salió de su hogar en coche, condujo a un barrio en las afueras de Sevilla y se encontró con él», reveló Luis Pliego, director de 'Lecturas', en el programa 'El tiempo justo'. Además, añadió que: «Llevan un año juntos. No quiero revelar su nombre. Se dedica ala hostelería, tiene un puesto de responsabilidad dentro de la hostelería. Vivía fuera de España, pero desde que tiene la relación se afinca en España», expresó en aquel momento.

Ahora, tras unas semanas de haberse dado a conocer la noticia, la pareja ya no se esconde de las cámaras. Según revela el citado medio, han sido vistos paseando por Sevilla muy acaramelados. «Eva ya no se esconde. Estas fotos están hechas durante varios días en Sevilla, donde ambos viven. Conocemos la identidad de la nueva ilusión, se llama Nacho», afirma Pliego.

«Salen con amigos, quedan en público. Ahí están tomándose un aperitivo. Así todos esos que dijeron que no había amor...», comentó y resaltó que, «Eva ha vuelto a encontrar el amor después de 3 años».

Por otro lado, 'Diez minutos' ha revelado nuevos detalles de Nacho: sevillano, licenciado en Educación Primaria por la Universidad de Sevilla, aunque actualmente se dedicia al mundo de la hostelería y tiene «un puesto de responsabilidad en una cadena hotelera».

Cabe resaltar que desde su separación con Cayetano Rivera, padre de su hijo Cayetano, no se le había conocido ninguna pareja a la modelo. «Estoy tan bien y tan tranquila así, te acostumbras a tener tu vida, tu tranquilidad y tu paz», expresaba Eva hace unos meses sobre como se sentía tras su ruptura con el diestro.

Eva González tiene previsto mudarse de Mairena del Alcor a un ático con piscina en Sevilla con su hijo, aunque aún le queda año y medio para que le entreguen las llaves, puesto que el edificio está en construcción.