Antonia San Juan se sincera sobre su lucha contra el cáncer: «Al principio te asustas, porque quieres vivir»

Desde que Antonia San Juan (64 años) comenzase su tratamiento del cáncer que padece, la actriz no tiene ningún tipo de reparos en utilizar sus redes sociales para mostrar a sus seguidores el avance de la enfermedad y publica imágenes sin filtros en ... las que muestra los efectos de la quimioterapia, transmitiendo una entereza encomiable que emociona a sus fans.

La popular intérprete comenzó hace poco más de un mes a librar una batalla contra el cáncer de garganta que padece, y lo está haciendo con un coraje extraordinario y conmovedor. También con naturalidad y sin ningún tipo de vergüenza, como ella misma ha confesado en numerosas ocasiones. «Soy feliz, porque puedo mirar hacia adentro y no sentir vergüenza de lo que encuentro...», explicó a principios de este mes de octubre.

Este martes, Antonia San Juan ha reaparecido en televisión para dar la última hora sobre su estado de salud. Ha sido durante el programa 'Late Xou', de Marc Giró, donde la actriz se ha sincerado sobre cómo se encuentra y cómo está llevando esta etapa de su vida tan compleja. «Lo que peor llevo es el pelo. Han tardado mucho en peinarme», ha comenzado diciendo sin perder el sentido del humor que la caracteriza. «Me tomo las cosas con mucha calma. El cáncer, que es como una ópera de Wagner, lo estoy llevando bastante bien. Tiene sus momentitos que estás un poco para arriba, un poquito para abajo, pero como yo tengo buen carácter y soy bastante zen y de cuidarme, lo estoy llevando bastante bien y llevo unos cuatro o cinco días muy bien», ha añadido.

Enfundada en un sofisticado total look negro, conformado por un traje pantalón, chaqueta y chaleco, la intérprete se ha sincerado sobre el proceso de adaptación de la enfermedad. «Al principio estaba un poco peleada, te dan la noticia, te asustas, evidentemente porque quieres vivir. Luego viene una parte en la que inconscientemente estás como enfadada y luego hay un momento donde realmente lo asumes, te das cuenta y vas a favor del tratamiento, de todo», ha reconocido.

Haters

También ha querido denunciar a los usuarios en redes sociales que la acusan de estar aprovechando su enfermedad en beneficio propio. «El otro día, alguien decía: 'qué manera de vender'. Yo no vendo nada. Tienen que saber lo que es el concepto de compraventa. Si yo vendiera algo, tendría que cobrar», ha dicho. «Lo único que hago en Instagram todos los días -que me lleva un tiempo, evidentemente, pero que no me importa- es desmitificar la palabra cáncer, saber que el cáncer tiene cura, que uno tiene que tener voluntad para tirar hacia delante y ya está. Es una cosa totalmente altruista», ha zanjado.