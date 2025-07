Eva González reaparece tras su paso por el hospital: «Aquí los domingos también se trabaja»

La semana pasada Eva González hizo saltar todas las alarmas entre sus seguidores en Instagram. La presentadora compartió una fotografía en un centro médico acompañada del siguiente mensaje: «Hace un tiempo que no me encuentro bien. Como que mi cuerpo está cansado y no me responde como suele hacerlo», ha señalado la sevillana.

En esta misma fotografía anunció: «Me han oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas b y c, magnesio y zinc. De esta me vuelvo invencible», ha expresado, aclarando que ya se encuentra mejor.»

Todo esto, llegó en unos días marcados por la polémica que envuelve a su exmarido, Cayetano Rivera. El pasado lunes 30 de junio fue acusado de un presunto altercado con la policía. La modelo ha evitado postularse y hacer declaraciones sobre este asunto.

Contenido del Instagram de Eva González ABC

Este mismo domingo, la presentadora compartió varias historias con sus seguidores en plena grabación de una nueva edición de la Voz Kids. Estas hicieron ver que se encontraba completamente recuperada tras recibir el tratamiento. «Aquí los domingos también se trabaja», adjunto Eva González en la fotografía.