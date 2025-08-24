Bautizo en la alta sociedad: la familia Astolfi, de celebración con José Entrecanales como padrino

Este 2025 está siendo un gran año de celebraciones y dicha para la familia Astolfi, que ya ha celebrado dos bodas en los últimos meses y ahora se ha vuelto a vestir de gala para vivir este fin de semana el bautizo de un nuevo miembro entre la alta sociedad española. El evento: un acto muy emotivo en el que la diseñadora Blanca Astolfi y su marido, casados desde 2018, han puesto a su hijo Pedro como centro de atención en su bautizo y que ha tenido a José Entrecanales, marido de Claudia Osborne, como padrino del bebé.

Ha ocurrido en Jerez, la ciudad que reúne al clan de los Astolfi en cada celebración señalada, donde se ha reunido la familia para ver y celebrar cómo el pequeño Pedro recibía las aguas bautismales rodeado de todos los que le quieren. La emotiva ceremonia ha sido oficiada por Ignacio Sánchez-Dalp, sacerdote íntimo de los Alba y un habitual de tantas liturgias de la alta sociedad andaluza.

Una de las más imágenes destacadas que ha dejado el día ha sido la del director financiero y de sostenibilidad de Acciona sosteniendo en sus brazos al pequeño Pedro en el interior de la iglesia donde se ha oficiado la ceremonia. Un papel que José Entrecanales ha ejercido con el orgullo propio del momento, ya que es primo hermano del padre del niño.

Un día memorable en Jerez

Todos los asistentes han disfrutado de un día memorable y no tan caluroso como suele por estas fechas, ya que la temperatura de 30 grados que hacía en Jerez se puede considerar hasta agradable para un mes como el de agosto en el sur, que suele ser tan sofocante.

«La hija pequeña de Bertín apostaba por un elegante look que recordaba mucho al que llevó el pasado 28 de septiembre en la boda de Ana Cristina Portillo. Se trata de un vestido en una tela crêpe de Chine con fondo difuminado verde, un toque amarillo y unas sutiles granadas estampadas casi transparente, creado por su hermana menor», ha informado la revista '¡Hola!'.

Blanca Astolfi y la moda

Cabe recordar que la feliz mamá del pequeño Pedro es sobrina de Luis Astolfi, quien fuera jinete olímpico y gran amigo de la infanta Elena durante su juventud. Incluso se ha interiorizado que fueron pareja, aunque nunca lo comunicaron de manera oficial. Ahora Blanca triunfa como una brillante creativa en el mundo de la moda.

«Quería ser arquitecta. Empecé cosiendo ropa para mis amigas, les gustó mucho y decidí estudiar moda», dijo hace un par de años. Sobrina de Naty y Ana María Abascal, también ellas le sirven como referentes. «Sin duda son grandes iconos de la moda internacional, me parecen súper sofisticadas y las admiro aún más desde que las vi en las fotos de Richard Avedon en una galería en Nueva York cuando vivía ahí», recordó entonces.