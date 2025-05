Los audios que podrían arruinar la carrera de Frank Cuesta: «Me los voy a cargar a todos»

Frank Cuesta (53 años) se encuentra envuelto nuevamente en una polémica. En las últimas horas, ha salido a la luz una serie de audios a través X (antes Twitter) que han generado indignación entre los internautas. Las grabaciones contienen declaraciones del propio naturalista que podrían no solo manchar su imagen pública, sino incluso derivar en consecuencias legales en Tailandia.

En el material, cuya autenticidad no ha sido desmentida por Frank, se puede escuchar al propio presentador hablar sobre una presunta compra de suricatas para su Santuario. «Acabo de pillar tres suricatas pequeñas y me las han dejado bastante baratas. Me han dado las tres por 30.000. Es una inversión porque hay que tener suricatas, que a la gente le gustan las putas suricatas», se puede oír.

Pero lo más alarmante de sus declaraciones viene después, cuando habla sobre un plan para eliminar a ciertos animales que habrían hecho daño a su terreno. «Voy a hacer un mix de comida de gato con polvo de veneno, para que se lo coma el hijo de puta y reviente por dentro. Lo siento mucho, pero es lo que hay. Si tienes un gato, lo guardas en casa», expresa.

Sin embargo, el tema que más indignación generó en redes son sus afirmaciones sobre los perros que se encuentran en los alrededores del Santuario Libertad. «Voy a poner veneno todos los putos días hasta que mueran todos los putos perros. (…) Me los voy a cargar a todos, voy a seguir poniendo veneno hasta que mueran todos los perros de alrededor. Lo siento mucho por los perros, pero están matando a mis animales y yo tengo que cuidar de ello, así que al depredador malo, lo mato y se acabó», sentenció el naturalista.

AUDIO 20: COMPRA ANIMALES OTRA VEZ.



[Frank Cuesta dice que compra los animales, también dice que son unas mierdas. Los usa para sus vídeos y cursos.



No hay rescates, ni policías, ni traficantes que le den los animales; todo teatro para YouTube.]



(Parte 4) pic.twitter.com/p5RJBL40JK — Bravo Enigmas (@BravoEnigmas) April 30, 2025

Decenas de sus seguidores se han volcado en su contra, han mostrado su indignación en redes y han exigido las explicaciones correspondientes, motivo por el cual Frank rompió su silencio a través de un comunicado en el que aseguró estar siendo víctima de «presiones, amenazas, chantajes, difamaciones y denuncias» por varias personas. «Mi familia y yo hemos decidido no hacer ninguna declaración hasta el término de todos los procesos judiciales en curso», escribió y añadió que la información publicada está siendo «filtrada, manipulada y expuesta con un claro fin de destruir tanto mi vida profesional como personal».

Los audios en cuestión habrían sido filtrados por 'Chi', quien fue amigo de Cuesta por años y sobre todo, su mano derecha en el Santuario. Cabe resaltar que el propio Frank reveló que su amistad llegó a su fin de formar abrupta hace varias semanas. «Puedes pensar en destruirme, que salga la verdad que la alfombra está llena de mierda como dices, que nos conocemos desde hace 10 años y eres la persona con la que más tiempo he pasado, eres el único amigo que tengo o que he tenido y me vas a venir con mierdas...», expresó el herpetólogo en su canal de YouTube.

REDES

Estos audios podrían agravar la situación legal de Cuesta en Tailandia, quien enfrenta cargos de maltrato y tenencia ilegal de animales, por los que fue arrestado el pasado 28 de febrero. El material difundido en redes sociales podría tener implicaciones legales contra el naturalista y podría llegar a enfrentar una pena de hasta dos años de cárcel y una multa de hasta 1000 euros.