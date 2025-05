Angelina Jolie se ríe de su pasado: «Ni el amor, ni los hombres ni el sexo forman parte de mis prioridades»

Angelina Jolie ha cambiado mucho. Por dentro y por fuera, a pesar de que su impresionante belleza siga siendo una de las más memorables del mundo del cine con 49 años. Pero ser madre, el divorcio con Brad Pitt, el cambio en su carrera... todo ello ha supuesto una evolución que solo los más cercanos a ella han podido presenciar.

Sus hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, son ahora su principal prioridad. Solo los mellizos son ahora menores de edad y el resto ya vuelan solos, intentando encontrar el siguiente paso de sus vidas. Angelina Jolie, por su parte, escoge cuidadosamente sus proyectos y, en el último año, ha recibido buenísimas críticas por su interpretación de Maria Callas en el biopic dirigido por Pablo Larrain.

En una entrevista con 'Paris Match', Angelina Jolie se ha sincerado sobre estos cambios y cómo enfoca ahora su vida. «Hubo un momento en el que me di cuenta de que no pasaba nada porque la gente no me entendiera. Claro, el público puede tener la impresión de conocerme, o al menos ciertos aspectos de mi personalidad, pero he dejado de querer ser comprendida», ha admitido la intérprete, que acaba de estar en el festival de Cannes.

«Mis hijos saben quién soy. Mis amigos y la gente con la que trabajo también. No tengo ya el deseo imperioso de corregir la opinión, buena o mala, de aquellos que nunca me han conocido», ha añadido en una entrevista en la que demuestra que, aquella actriz polémica cuyas apariciones en la alfombra roja siempre daban que hablar ya no existe.

De hecho, el entrevistador se lo ha recordado y su respuesta ha sido más que aclaratoria. «En el año 2.000 un periodista te preguntó qué te nutría y respondiste que ser actriz, el amor, los hombres y el sexo. ¿Y ahora», se ha atrevido a preguntar. «¡Qué gracioso!», responde Angelina Jolie. «Puede ser que mi respuesta fuera una broma... Porque a día de hoy ninguno de esos puntos forman parte de mis prioridades», ha añadido con rotundidad.

Con una frase tan sencilla, Angelina Jolie deja claro que todos los novios que le pueden sacar, las supuestas parejas y romances que se han comentado en los últimos años tras su divorcio de Brad Pitt, no son tal. La actriz ya no planea o busca enamorarse, así como tampoco considera que el sexo o los hombres la nutran.

Angelina Jolie con su hija Zahara GTRES

«He tenido grandes amores de mi vida. Amo a mi familia y estoy bien. Si buscara un nuevo amor sería romántico, no tengo necesidad de sexo. Puede que eso cambie, pero por ahora no siento la necesidad», ha confesado Angelina Jolie. «Y actuar en películas no es mi principal preocupación. Es curioso ver cuánto, en veinticinco años, 'ella' y yo hemos cambiado», ha admitido la intérprete, sorprendida y con cierto tono de nostalgia.

Por supuesto, Angelina ha dejado claro que ahora su principal prioridad es su familia. Y después «aprender, seguir siendo una estudiante», ha confesado. «Probablemente también la aventura y los viajes, aquellos que integran la política extranjera de los países. Como veis, soy realmente lo opuesto de la mujer que era hace veinticinco años», ha señalado, aunque ríe al decir que pudiera ser que cuando respondió eso estuviera viviendo »una pasión tórrida«, pero admite que no se acuerda.