Eddie Murphy y Martin Lawrence ya son consuegros: sus hijos se casaron en una íntima ceremonia

Hollywood suma una historia digna de película. Eddie Murphy (64 años) y Martin Lawrence (60 años) ya son consuegros, tras la boda de sus hijos Eric Murphy (35 años) y Jasmin Lawrence (29 años), en una íntima ceremonia que se celebró hace apenas unas semanas.

La noticia la ha dado a conocer el propio Eddie durante su aparición en 'The Jennifer Hudson Show', donde sorprendió al público al revelar que su hijo había contraído con su novia, con quien mantiene una relación desde hace más de tres años. El intérprete de 'El profesor chiflado' se mostró visiblemente emocionado y compartió algunos detalles del enlace. «Todos estaban haciendo grandes planes para la boda, y luego decidieron que querían algo tranquilo, solo ellos dos», reveló.

Sobre su compañero en 'Condenados a fugarse' y gran amigo, Martin Lawrence, Murphy comentó que: «Somos familia política» y bromeó sobre como «se salvó de pagar una gran boda». Además, el actor no descartó que se organice una fiesta más grande en un futuro: «Creo que en algún momento haremos una gran fiesta o algo parecido».

En un tono relajado y fiel a su estilo, también recordó las bromas que él y Lawrence han compartido durante años sobre quién pagaría la boda de sus hijos. En diciembre de 2024, en el programa 'Big Boy's Neighborhood', Martin había dicho: «Bueno, Eddie me insistió en que tengo que pagarlo yo porque él ya pagó la boda de su última hija. Bueno, y como las últimas seis bodas… Pero ahora me toca a mí». Finalmente, no hubo que preocuparse por los gastos.

La pareja sorprendió al mundo en julio de 2021, cuando Jasmin hizo pública su relación con Eric a través de sus redes sociales. «¡Feliz cumpleaños mi amor! Estoy increíblemente bendecida de conocerte, amarte y tenerte a mi lado. ¡Saludos a muchas más bendiciones, risas y hermosos recuerdos! ¡¡Te quiero mucho!!», escribió acompañando la publicación con una tierna foto de ambos. «Eres tan dulce. Gracias mi bebe. ¡¡Te quiero!!», respondió el joven.

Eric es el hijo mayor de Eddie Murphy, fruto de una relación con su ex novia Paulette McNeely. Además, el actor tiene otros nueve hijos. Christian, con su ex Tamara Hood; los cinco hijos que tuvo con su ex esposa Nicole Mitchell: Bria, Myles, Shayne, Zola y Bella. Además, tiene dos hijas con la ex Spice Girl Mel B, Angel e Izzy. Por último, tiene un hijo llamado Max, fruto de su relación actual con Paige Butcher.

Por su parte, Jasmin es la hija mayor de Martin Lawrence y su ex esposa Patricia Southall. El comediante también es padre de Iyanna y Amara, fruto de su matrimonio con Shamicka Gibbs.

En noviembre de 2024, la pareja sorprendió a sus seguidores anunciando su compromiso con un tierno video en sus redes. «¡Estamos comprometidos! Dios nos bendijo con un amor que se siente como el destino! (...) Estamos muy emocionados por este nuevo capítulo!», escribió la joven.

