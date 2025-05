Desde disfrazarse de pollo hasta chófer de estríperes: los duros inicios de Brad Pitt en Hollywood

El camino hacia el estrellato en Hollywood no ha sido fácil para muchas estrellas, entre ellas, Brad Pitt (61 años), quien en una pasada entrevista con Ellen DeGeneres, recordó con humor uno de sus primeros trabajos: ser la mascota de un restaurante llamado Pollo Loco. «Me disfracé de pollo para poder comer y no me avergüenzo de ello», confesó en 'The Ellen DeGeneres Show'.

El artista, originario de Misuri, decidió mudarse a Los Ángeles para hacer realidad su sueño: ser actor. Con apenas 300 dólares en el bolsillo y sin experiencia actoral, Pitt probó todo tipo de empleos antes de triunfar en la industria del cine, desde disfrazarse de pollo hasta chófer de estríperes, con tal de poder financiar si formación como actor.

Durante su conversación con la presentadora, el protagonista de 'Ad Astra' confesó que su época luciendo el traje de pollo no fue nada fácil. «Me hicieron gestos obscenos muchas veces», reveló y explicó que su trabajo se basaba en «ondear este cartel anunciando la gran apertura».

En tanto, sobre su trabajo como chófer, en entrevista con 'Newsweek' comentó que, «mi trabajo era llevarlas a fiestas, recoger el dinero, poner malos discos de Prince y atrapar la ropa de las chicas» y aseguró que el ambiente era «poco saludable y muy deprimente». Sin embargo, fue gracias a esta labor que Pitt terminó en una clase de Roy London, por recomendación de una estríper. «Roy era duro, encantador, compasivo. Le doy el crédito total por haberme encaminado en esta dirección. Aprendí mucho de ese hombre. Lo extraño», recordó.

Después de esa formación, Pitt comenzó a conseguir pequeños papeles en algunas series de televisión como 'Los problemas crecen' y 'Otro mundo', hasta que en 1991 su gran oportunidad llegó con la película 'Thelma y Louise', con la cual a pesar de tener un papel pequeño, dio su salto a la fama.

Desde entonces, el actor ha interpretado una amplia variedad de películas como 'Sr. y Sra. Smith', donde conoció a su exmujer Angelina Jolie; 'El curioso caso de Benjamin Button', '12 años de esclavitud' y 'Érase una vez en Hollywood' con la cual obtuvo su primer Óscar a 'Mejor actor de reparto'.

Actualmente, el acto se encuentra enfocado en el próximo estreno de 'F1: La película' y en la secuela de cinta dirigida por Quentin Tarantino. Además, vive una feliz historia de amor al lado de su novia, Inés de Ramón, con quien mantiene una relación desde el 2022.

Cabe resaltar que Pitt no ha sido la única estrella de Hollywood que tuvo que atravesar diversas dificultades antes de alcanzar el estrellato. Actores como Sylvester Stallone, Daniel Craig y Jacob Elordi son solo algunos de los artistas que al igual que Brad, sus inicios estuvieron marcados por momentos de extrema pobreza, como fue el caso del protagonista de 'Rocky', quien tuvo que vender a su perro Bucky por 50 dólares, puesto que no podía alimentarlo.