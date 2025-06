Anabel Pantoja estalla entre lágrimas contra las críticas por su look en la boda de Susana Molina: «Vuestro premio, hacerme daño»

Ha vuelto a ocurrir. Anabel Pantoja ha subido uno de sus peculiares looks a Instagram, a mucha gente no le ha gustado, muchas críticas han sido inmisericordes y la influencer ha estallado contra los haters. Lo que ocurre es que esta vez se lo ha tomado muy personal e incluso ha roto en lágrimas diciendo: «Vuestro premio, hacerme daño».

Todo era alegría el viernes porque Anabel Pantoja acudía a la boda de su amiga Susana Molina con Guille Valle. La creadora de contenido acudió al enlace toda feliz y acompañada de su pareja, David Rodríguez, para disfrutar del casamiento. Se decantó por un vestido largo en color negro, fluido y suelto, ceñido solo bajo el pecho. Lo subió a sus redes, por supuesto, y allí que acudieron los haters.

«Dónde vas sin sujetador, hija mía, que no eras Kate Moss», dijo una. «Estás para cargar sacos en esta espalda», añadió otra. «Madre mía, parece la pollera del mercadillo», aportó una más. «Por favor, que mal le siente el traje, con al parte de abajo del pecho, enseñándola en plan horterísima», fue otro de los aportes. Hubo más, unos cuantos haciendo referencia incluso a su hija. Y de ahí para arriba.

La respuesta de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja no se ha podido callar. Muchas veces ha ocurrido que ha respondido a los haters con desdén y hasta indiferencia, pero esta vez ha evidenciado vulnerabilidad y ha estallado en lágrimas contra todos los comentarios negativos.

«Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio, hacerme daño», ha comenzado en su mensaje subido a su cuenta de Instagram. «Hoy lo habéis conseguido y solo leí los primeros porque tuve que parar», ha continuado con evidente dolor en un texto escrito con palabras mayúsculas, como un grito.

«Jamás imaginé que las redes se pudieran convertir en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunos las caras... vuestras familias y no sé por qué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida», ha continuado.

Para finalizar, se ha referido directamente a sus haters de esta forma: «¿Sabéis lo afortunados que sois con tener salud, vida, familia, amigos? Disfrutarla por favor, no os metáis en perfiles que no seguís y soltéis veneno, eso no es sano para el cuerpo».

Un mundo de haters

Recientemente, Anabel Pantoja también protagonizó un enfrentamiento contra quienes acuden a sus redes sociales a comentar diferentes aspectos de su vida que ella convierte en contenido, como corresponde a su faceta de influencer. Hace unas semanas fue por un viaje en avión con su hija para pasar unos días junto a su familia. Entonces, la sobrina de Isabel Pantoja denunció públicamente el acoso que recibe.

«Qué pena no poder disfrutar con libertad como todos los padres. Todos sacamos a nuestros bebés a comer, nos tomamos un vermut, tomamos una copa y nadie dice nada. A esta pareja no se les deja ni respirar», publicó una seguidora y ella le dio un like para agradecer su apoyo.

En otra ocasión fue ella misma la que respondió a las críticas por su peso después de dar a luz. «En casi los 9 meses he cogido 10-12 kilos. Lo normal en un embarazo. Estoy cansada de las lecciones que intentan darme para alimentarme, cuando todos mis análisis y niveles están perfectos», dijo. «Os pido perdón a los que os moleste que enseñe mi barriga, pero si no lo hago ahora, ¿cuándo coño lo haré?«, resumía.