La angustia de Anabel Pantoja en El Rocío: «Estoy desesperada con la 'gordi'»

Todo estaba preparado para un fin de semana espectacular en El Rocío, pero todo empezó torcido para Anabel Pantoja, quien incluso tuvo que recurrir a sus redes sociales para pedir ayuda urgente a sus seguidores por un problema que a ella se le había antojado como vital al llegar a su destino. «Estoy desesperada con la 'gordi'», expuso a sus seguidores en un momento de de zozobra.

«Estoy desesperada», ha comenzado diciendo Anabel Pantoja en sus redes sociales, que para ella tiene una doble misión: encontrar apoyos y generar contenidos, como buena influencer que es. «Hago un llamamiento a ver su me podéis ayudar. Me traje ayer a la 'gordi', quería pasearla y demás y me dice Antonio: ‹El carro no lo sacas, la llevas en brazos'», ha empezado compungida en un vídeo de sus historias de Instagram.

¿Y cuál era el problema? Que pasear por la aldea, con esos caminos de tierra, polvo y baches, es un poco complicado con una sillita de bebé. Solo hay dos soluciones: o bien tener mucha habilidad y suerte para que no se atranquen las ruedas o bien llevar en brazos a la nena.

Siete kilos a pulso

Su amigo Antonio Abad, ya le decía que eso iba a ser muy complicado y que la única solución era llevar a la pequeña a pulso. Esto último no pasaba por su cabeza. Así lo decía ella: «Pero siete kilos cogidos, un rato, un rato, un rato… ¿Cuándo se te queda dormida qué haces? Yo pensaba que el carrito podía ir por algunas calles y que podría defenderme, pero qué va, qué va», ha contado a cámara en su vídeo confesional

Y eso que ella había sido previsora. En su equipaje desde Gran Canaria, donde vive, Anabel Pantoja había echado la mochilita para llevar colgada a la niña, pero ocurrió lo inesperado: «Me la dejé en el salón de mi madre. Se me olvidó. Y aquí no hay ninguna tienda para comprar nada de eso». El drama estaba servido.

Fue entonces cuando Anabel Pantoja se llevó el dedo al mentón y se puso a pensar en soluciones que la pudieran sacar del apuro. Tras unos minutos de cavilaciones, se le ocurrió mejor solución era que un señor amable que estuviera en Sevilla, donde vive su madre, se la pudiese acercar. Y pidió ayuda en sus redes sociales.

Se hizo el milagro

Y se hizo el milagro: ¡la añorada mochilita llegó al Rocío! «Muchísimas gracias porque he visto todos los mensajes de ayuda para traer el porteo desde Sevilla. Al final me lo va a traer mi amigo que venía a El Rocío y me va a hacer el superfavor», comunicó a sus seguidores en las redes sociales. Fue entonces, y solo entonces, cuando comenzó a respirar porque al fin podía hacer realidad sus planes festivos.

Anabel Pantoja está disfrutando a tope de esta experiencia que comparte por primera vez junto a David Rodríguez, su pareja y padre de la niña. Los dos han sido bautizados durante el camino: uno es el Lucero de la Mañana y la otra es Amapola del Camino. «Puedo enseñaros fotos, vídeos, contaros pero tenéis que vivirlo», decía en su último mensaje en redes.

La influencer no está en la casa que tiene Isabel Pantoja allí, sino en la propiedad de la familia de Antonio, quienes la han acogido como un miembro más de los Abad. Allí está disfrutando la familia al completo de una experiencia que culminará el próximo domingo, cuando estén ante la Virgen. Se viene emoción y vídeos de Lucero y Amapola.