Ana Obregón revela con qué ex le gustaría reencontrarse y a quién ya ha perdonado

Ana Obregón acudió al programa 'Hay una cosa que te quiero decir', donde se ha vuelto a emocionar en televisión al hablar sobre su pasado sentimental. En conversación con Jorge Javier Vázquez, la actriz reveló a cuál de sus exparejas le gustaría volver a ver: Davor Šuker, con quien mantuvo una relación en 1997.

«¿Me lo traerías?», le dijo entre risas al presentador y comentó que, «llevo sin verle cantidad de años, unos diez años». Además, Ana recordó con cariño su relación con el exjugador del Real Madrid. «Era muy tranquilo. Se dedicaba a meter goles y a estar tranquilo», confesó y añadió que, «cuando no marcaba, yo iba con él al Bernabéu y me llamaban de todo, como si yo tuviera la culpa. Los fans pensaban que le distraía».

Por su parte, Jorge Javier Vázquez no dudó en preguntarle si sabía si su expareja tenía una relación sentimental actualmente, a los que ella respondió «no», dando a entender que Šuker se encuentra soltero. Además de Davor, Obregón también habló de su pasado con Alessandro Lequio, con quien tuvo una larga relación y un hijo, Aless, quien falleció en 2020 debido a un cáncer.

En medio de la conversación, el presentador le preguntó a Ana si habría un ex que debería pedirle perdón y aunque ella intentó esquivar la pregunta, el público mencionó al aristócrata italiano. «¿Lequio te tendría que pedir perdón?», preguntó Jorge Javier, a lo que la actriz respondió: «Fue un momento que… bueno, se fue con otra, pero ¿cuántos se van con otra o con otro?». A pesar de sus declaraciones, la artista dejó en claro que ha logrado dejar ese episodio atrás y señaló que: «Yo he perdonado todo, ¿sabes por qué he perdonado todo? Porque no quiero vivir con eso».

Más allá de las declaraciones sobre su vida sentimental, la visita de Ana Obregón en el programa fue para sorprender a Noemi, una joven que nació con una fractura de clavícula y que creció viendo la serie 'Ana y los siete', la cual fue su refugio durante los momentos más complejos de su infancia. «Que yo sirviera en algún momento, que, a través de la serie, te hiciera que esa infancia tan dura que has tenido, pasara y olvidarte de todo... es un granito de arena que no sabes cómo me reconforta», reflexionó la actriz.