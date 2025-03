Ana Obregón responde tajante a Alessandro Lecquio tras confirmar que no le corresponde nada de su herencia a su nieta

Este pasado miércoles 26 de marzo, Ana García Obregón protagonizó la portada de la revista '¡Hola!' junto a su hija/nieta Ana Sandra con motivo del 70 cumpleaños de la actriz y el segundo de la pequeña. «Durante tres años estuve muerta… hasta que nació Anita. Con ella, he resucitado. Por eso no he cumplido 70 años, sino dos», confesó la actriz a la citada publicación en un amplio reportaje fotográfico. «Mi cumpleaños lo celebro poco. Desde que Aless se fue, no he tenido ganas. Pero con el de Anita he tirado la casa por la ventana porque quería que no se olvidara nunca», añadió.

Y es que para la actriz, «cumplir años es un privilegio. Eso me lo decía mi hijo en el hospital. Él no pudo cumplir los 28 años».

Sobre la polémica que se generó con la llegada de Anita (nacida gracias al esperma de su hijo fallecido y el vientre de alquiler de una mujer cubana que vivía en Estados Unidos), Ana Obregón responde: «Cuando Anita llegó a mi vida se generó algo de polémica, pero ahora todos se han callado porque han visto que es fruto de un amor muy deseado desde la eternidad».

Sin embargo, la exclusiva a la revista no ha sentado del todo bien. Durante todo el día de ayer se generó un debate sobre la exhibición pública de la menor. «No es ejemplo para la sociedad ni para nadie», empezó diciendo la periodista Marta Robles sobre la portada de Ana Obregón. «Yo lo que creo es que los medios tenemos que informar, pero nunca aprobar y arropar como se está aprobando y arropando a Ana Obregón que desde los medios parece que es una heroína por lo que ha hecho en vez de ser, con todos mis respetos, una actitud enferma, que esto está absolutamente probado. Te lo dicen los psicólogos, te lo dicen los psiquiatras, te lo dice todo el mundo esto no es normal y no puede ser considerado como tal y no lo podemos ofrecer desde los medios como tal», manifestó la colaboradora de 'Espejo Público' a la pregunta de Susanna Griso de cómo debían actuar los medios ante esta situación.

Quien también se ha pronunciado sobre la entrevista concedida a la revista ha sido Alessandro Lecquio. La expareja de la actriz y padre de su hijo fallecido comenzó diciendo que no iba a comentar nada sobre «este tema» al ser preguntado en 'Vamos a ver', programa en el que trabaja como colaborador: «Por supuesto, pero ya sabes que yo de este tema no hablo». Sin embargo, no ha podido evitar dejar claro que se ha «informado muy bien» en relación a que a la pequeña no le correspondería nada de su patrimonio: «No es hija de mi hijo, es hija de Ana».

Ante estas declaraciones, Ana Obregón se puso en contacto con él rápidamente. «Nada, ya lo he aclarado todo. He hablado con él», declaró a la revista para la que concedió la polémica exclusiva. «Le he llamado y me ha explicado cómo son las cosas», y es que según la actriz, son unas palabras sacadas de contexto: «Esas palabras están en parte descontextualizadas porque estaban hablando de la herencia de Pepe Navarro. Joaquin Prat le ha preguntado si su herencia le llegaría también eventualmente a Anita. A lo que ha respondido la verdad: Anita es mi hija adoptiva, aunque biológicamente es hija de Aless».