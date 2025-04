Amordazada y con una pistola en la cara: Kim Kardashian revivirá en el juicio el robo millonario que sufrió en Paris en 2016

Del 28 de abril al 23 de mayo, el Tribunal de lo Penal de París celebrará un juicio histórico: el del robo de joyas a Kim Kardashian, uno de los atracos más impactantes de las últimas décadas. La estrella estadounidense ha confirmado su presencia en la audiencia, casi nueve años después de aquella noche que cambió su vida.

En la madrugada del 3 de octubre de 2016, Kim Kardashian vivió uno de los momentos más traumáticos de su vida. La estrella estadounidense se encontraba en París, alojada en una lujosa residencia privada del distrito 8, mientras disfrutaba de la Semana de la Moda, cuando fue víctima de un violento atraco a mano armada.

Un atraco de película

Alrededor de las 2:30 a.m., al menos cinco hombres, algunos de ellos disfrazados de policías, ingresaron al edificio sin mayores obstáculos. La ausencia de cámaras de seguridad convirtió el lugar en el escenario perfecto para ejecutar un plan cuidadosamente orquestado.

El conserje del inmueble fue el primero en ser reducido: lo encañonaron con una pistola y lo forzaron a abrir el apartamento donde dormía Kim Kardashian. Una vez dentro, los delincuentes irrumpieron en la habitación. A pesar de la oscuridad y el desconcierto, pudo distinguir que uno de ellos llevaba una gorra de policía y otro, una máscara.

Instintivamente, Kim intentó coger su teléfono móvil para pedir ayuda, pero uno de los intrusos le apuntó directamente al rostro. En cuestión de segundos, la rodearon, la arrastraron lejos de la cama y comenzaron a exigirle que entregara sus objetos de valor

Anillo de compromiso robado a Kim Kardashian redes

Los atacantes hablaban en francés, mientras Kim suplicaba por su vida en inglés. «Ring, ring, ring», repetían con insistencia, refiriéndose al anillo de compromiso que llevaba en la mano: una impresionante joya de 20 quilates, valorada en más de 4 millones de euros. Además del anillo, los asaltantes se llevaron un estuche con otras piezas valiosas que elevaban el botín a unos 9 millones de euros, convirtiéndolo en el mayor robo cometido contra una figura pública en Francia en más de 20 años.

Uno de los ladrones, que no estaba armado, se acercó a ella y le colocó un dedo en los labios. Con un inglés rudimentario, le dijo: «Si estás callada, todo irá bien». Acto seguido, procedieron a atarle pies y manos, vendarle los ojos y la boca, y encerrarla en el baño.

En ese momento, Kim pensó que no volvería a ver a sus hijos. Estaba convencida de que cuando sus hermanas o su equipo llegaran a la residencia, la encontrarían muerta.

Una banda de jubilados

Diez personas están acusadas en el caso, entre ellos Yunice Abbas, un jubilado que ha reconocido su participación. Miembro del grupo apodado 'Papys Braqueurs' (Abuelos ladrones), una banda compuesta en su mayoría por hombres de edad avanzada, con antecedentes penales y una larga experiencia en robos de alto perfil, Abbas se ha dedicado a relatar con detalle el atraco en su libro 'Secuestré a Kim Kardashian'.

«En realidad fue mi último gran golpe», explicaba. «No sabía quién era. Me dijeron que era la esposa de un rapero. No hice preguntas». En declaraciones al programa Sept à Huit de TF1, añadió: «No teníamos nada contra ella. Como diría De Niro: son negocios».

El acusado afirmó que se quedó en la planta baja mientras sus cómplices subían a atar a la estrella. Luego, recibió una bolsa con parte del botín. «Me dieron una bolsa y la agarré», recordó. Tras escapar en bicicleta, se topó con un coche patrulla. «Me dije a mí mismo: 'Ah, ya está'. Pero no me preguntaron nada. Aún no sabían lo que había pasado».

Yunice Abbas con su libro 'Secuestré a Kim Kardashian'. redes

Rastros de ADN

Las autoridades actuaron rápido. Nueve días después del robo, la fiscalía abrió una investigación por «robo a mano armada de banda organizada, asociación delictiva y secuestro». Los ladrones habían dejado huellas. En el apartamento se hallaron rastros de ADN, y durante la huida uno de ellos perdió un colgante de diamantes de 30.000 euros.

Yunice Abbas fue uno de los primeros arrestados y uno de los únicos que admitió los hechos desde el principio. «Mientras mi ADN esté ahí, ¿qué voy a decir?», dijo sin rodeos. Para él, la era del ADN cambió las reglas del juego. «Hace 20 años, esto habría pasado desapercibido», lamentó.

Tras el atraco, recibió 70.000 euros en efectivo, «entregados en una acera, en público», una imprudencia que admite. El dinero fue confiscado. Las joyas, hasta hoy, no han sido recuperadas.

Presente en el juicio

Kim Kardashian estará presente en el juicio. Su testimonio será clave para reconstruir los hechos de una noche que dejó una huella imborrable en su vida. Aquel episodio marcó un antes y un después en su exposición pública: tras el robo, limitó su presencia en redes y reforzó su seguridad.

La estrella, que hoy es madre de cuatro hijos y dirige un emporio empresarial, vuelve a París con el propósito de cerrar un capítulo oscuro. Para algunos de los acusados, como Abbas, el juicio podría significar una nueva condena. Pero él lo resume así: «Intento disfrutar de mis nietos. No quiero pensar en la cárcel… aunque sé que tengo muchas posibilidades de volver».