El brutal enfado de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras desvelar su vuelta a 'La Oreja de Van Gogh': ¿el fin de su amistad?

«Yo lo sé desde hace mucho. No lo dije ni en casa. Ella me pidió que no se lo dijera a nadie y no se lo dije a nadie», confesó el pasado fin de semana Cayetana Guillén Cuervo durante la alfombra roja de los premios Talía al ser preguntada por la vuelta de su íntima amiga Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'. «Yo me eché a llorar al teléfono. Me dijo: 'Te lo voy a contar, pero porfa Caye...'. Y cada vez que me preguntabais yo lo sabía. Y estoy muy contenta», augurando que con su vuelta el grupo musical «lo va a petar».

Unas palabras que, sin ningún tipo de mala intención, generaron una importante crisis entre los miembros de 'La Oreja de Van Gogh' al destaparse antes de tiempo su gran noticia. Esta situación ha generado un enfado unilateral por parte de Amaia Montero hacia Cayetana Guillén Cuervo, pese a la gran amistad que les unía desde hace años. Y es que, tal y como se ha podido saber, la cantante ha dejado de seguir en sus redes sociales a la que hasta ahora era su gran apoyo.

Ante el revuelo generado, al intérprete se ha visto obligada a enviar un comunicado urgente en el que intenta remediar la situación: «Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención», ha comenzado diciendo a través de un escrito publicado en su perfil de Instagram.

«Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: «Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a la Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia». Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo», y concluye diciendo: «Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón».