Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, revela si irá a la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan: «Son palabras mayores»

Todo está listo en Sevilla para acoger una de las bodas españolas del año, la de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El hijo menor de la Duquesa de Alba y su novia, hija del empresario de origen libanés Javier Mirjan, se darán el 'sí, quiero' este sábado 4 de octubre en la capital hispalense tras casi diez años de relación.

El lugar elegido para la ceremonia religiosa es la iglesia del Cristo de los Gitanos, un lugar muy especial para los Fitz-James Stuart, pues es allí donde también reposan parte de las cenizas de la madre del novio, fallecida en 2014. Aunque ella no podrá estar presente, sí le acompañará al altar una de las personas más importantes de su vida: su hija Amina, fruto de su primer matrimonio con Genoveva Casanova.

Después de casarse ante los ojos de Dios, el duque de Arjona y su futura esposa, de 29 años ─es 33 años menor que su marido─, continuarán con la ceremonia en la finca familiar de Las Arroyuelas, una propiedad de 1.480 hectáreas en Carmona propiedad de la familia. Se espera que asistan cerca de 300 invitados a este enlace, donde habrá muchos rostros de la Casa de Alba, pero también socialités muy conocidas de nuestro país.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan este sábado 4 de octubre tras 10 años de relación GTRES

Entre los rostros VIP que acudirán al banquete para celebrar el enlace se encuentran algunos como Emilio Butragueño, Carmen Lomana o los hermanos del jinete que, a pesar de sus recientes desavenencias, también estarán presentes. Tan solo faltará su hermano Jacobo Fitz-James Stuart, que estará ausente por motivos de trabajo, según ha confirmado él mismo en una carta enviada al Palacio de Liria.

Alfonso Díez aclara si irá a la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan

Otra de las incógnitas hasta ahora era también si estaría presente en la ceremonia Alfonso Díez, viudo de la difunta duquesa de Alba. A pesar de que Cayetana murió hace ya más de una década, después de seis años de relación con su entonces marido, Cayetano Martínez de Irujo ha seguido manteniendo una buena relación durante los últimos años de vida de su madre.

Alfonso Díez estuvo casado durante casi tres años con la duquesa de Alba, madre de Cayetano Martínez de Irujo GAT

Hasta ahora, el último marido de Cayetana Fitz-James Stuart no había hecho referencia a si acudiría al enlace del hijo de la que fuera su esposa, aunque todo apuntaba que sí por el vínculo que les une. Contra todo pronóstico, sí lo ha hecho en estas últimas horas en declaraciones a los medios.

Respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación, Alfonso Díez ha confirmado que ha sido invitado a la boda de la pareja. Así, el viudo de la duquesa de Alba estará presente para ver el 'sí, quiero' de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan este 4 de octubre en Sevilla. «Sí, hombre, claro», ha respondido este para asegurar que acudirá este sábado a la capital andaluza.

Como el propio Díez ha explicado, lo que tiene con el futuro matrimonio «no es una amistad, es un cariño especial». Cuando le han comentado si son «como familia», él ha asegurado que «son palabras mayores», dejando claro que mantienen un gran vínculo con su hijastro a pesar del paso del tiempo.