Genoveva Casanova abandona España en plena cuenta atrás para la boda de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo

Genoveva Casanova (48 años) ha puesto fin a un largo capítulo de su vida en España. La socialité ha decidido abandonar Madrid para instalarse en México, como lo adelantó 'ABC'. La mexicana se ha visto obligada a dejar el domicilio familiar que hasta ahora venía costeando su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, quien además le puso a dispocisión sus abogados para su defensa por las polémicas fotos con Federico de Dinamarca, publicadas por 'Lecturas'. En tanto, según reveló 'Informalia', Casanova permanecerá temporalmente en su natal México para después emprender una nueva etapa en Estados Unidos, donde residirá al menos un año para cursar un máster.

Por otro lado, la marcha de Genoveva coincide con la inminente boda de su exmarido, el hijo de la duquesa de Alba con Bárbara Mirjan, quienes se darán el 'sí, quiero' el sábado 4 de octubre en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, tras diez años de relación.

Su buena relación con Cayetano Martínez de Irujo

Cabe resaltar que, pese a su divorcio de Cayetano en 2007, ambos han mantenido una relación cordial por el bienestar de sus hijos, Luis y Amina. De hecho, el aristócrata nunca le ha dado la espalda y la ha apoyado en los momentos más difíciles, defendiéndola incluso dentro de la propia Casa de Alba.

Además, el conde de Salvatierra permitió que Genoveva ocupara un lugar relevante en la Fundación Casa de Alba, llegando a ser directora de Proyectos y Relaciones Institucionales, y que gestionara el palacio de Arbaizenea, en San Sebastián. Sin embargo, tras la muertes de la duquesa de Alba, fue aparta de algunos actos familiares, como la tradicional cena de Nochebuena en Liria.

La presencia de Genoveva ha sido constante en la vida de Cayetano, incluso durante los siete años de noviazgo de este con Bárbara Mirjan. Una situación que muchos calificaban de incómoda, similar a la célebre frase de Diana de Gales sobre su matrimonio: «Éramos tres en esta relación». Ahora, con la boda a la vista, el aristócrata inicia un nuevo capítulo junto a Bárbara, 33 años más joven que él, y con quien ha encontrado la estabilidad que buscaba.

Genoveva, por su parte, cierra etapa. En junio de 2023 sufrió una embolia pulmonar que la dejó muy debilitada. Poco después estalló el escándalo internacional por las fotografías junto a Federico de Dinamarca en El Retiro y en su domicilio madrileño, una portada que hizo tambalear a la monarquía escandinava y que hoy sigue en los tribunales. La mexicana reclama a la revista Lecturas una indemnización de un millón de euros por vulneración de su intimidad y honor.

Un nuevo destino

Ahora, Genoveva da un giro definitivo. Ha dejado atrás su piso en Madrid, las cenas en Sevilla y los recuerdos de los últimos 25 años ligados a la Casa de Alba. Regresa a México, tierra que siempre ha sido su refugio y donde residen sus padres, Mariana González Reimann y Larry Casanova. Desde allí partirá a Estados Unidos para continuar su formación académica.

Atrás queda un intenso recorrido sentimental y profesional: desde su fugaz matrimonio con Cayetano hasta sus trabajos como escritora, actriz ocasional y colaboradora televisiva. Siempre en el ojo público, también ha colaborado con causas sociales como la Fundación Vicente Ferrer y ACNUR.