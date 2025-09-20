Genoveva Casanova 'exiliada' para no dinamitar la boda de Cayetano Martínez de Irujo

El próximo 4 de octubre Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirján se darán el 'sí, quiero' en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla tras diez años de discreta relación. Para Bárbara de 29 años, será su primera boda mientras que para Cayetano será la segunda vez que pasa por el altar ya que en 2005 se casó con la mexicana Genoveva Casanova, cuatro años después de haberse convertido en padres de mellizos por sorpresa. Una alargada sombra, la de la mexicana que Mirján ha sabido manejar con templanza y con un valioso silencio. La misma actitud que ha mantenido ante los conflictos familiares de su futuro marido con sus hermanos en los que siempre se ha mostrado conciliadora y muchos la señalan como la mejor mediadora e influencia que el duque de Arjona tiene a día de hoy.

Algo que no pueden decir de su ex Genoveva Casanova que ha visto en este próximo enlace el final de muchos de los privilegios de los que disfrutaba hasta ahora, gracias a la gran bondad del hijo de la duquesa de Alba. La relación entre ambos ex siempre ha sido excelente y la mexicana ha dispuesto de las fincas familiares de Arbaizenea (San Sebastián) y Las Arroyuelas (Sevilla), escenario elegido para celebrar el banquete de la boda el próximo 4 de octubre y, que ella mismo se encargó de decorar. Ambas le han servido de refugio cuando se ha visto salpicada por algunos escándalos mediáticos como el último en el que protagonizó la tan comentada portada de Lecturas junto al príncipe de Dinamarca paseando por el parque de El Retiro.

Fuentes cercanas a la mexicana aseguran que su 'guerra silenciosa' por dinamitar el enlace tanto entre las amistades comunes como incluso con los hijos de ambos, le ha salido caro. Todo el entorno le ha hecho el vacío y no están dispuestos a participar en esta vendetta digna de un culebrón turco. Aseguran que la mexicana teme incluso que la herencia de sus hijos mengüe ya que lo normal es que la joven futura duquesa de Arjona tenga pronto descendencia. De momento Genoveva se ha visto obligada a 'exiliarse' a su México natal, y ha abandonado el lujoso domicilio familiar que hasta ahora venía costeando su ex Cayetano, quien también le puso a disposición sus abogados para defenderla de algunos medios que se atrevieron a insinuar que las intenciones de la mexicana con el príncipe iban más allá que una simple amistad, poniendo así en jaque a la corona danesa.

Tras su paso por 'El Desafío' (Antena 3) y ante la falta de proyectos profesionales que la obliguen a permanecer en la capital, la ex nuera de la duquesa de Alba se refugia en su familia al menos hasta que pase la boda y digiera que de ahora en adelante y mientras el destino no diga lo contrario, su único vínculo con la aristocrática casa serán sus hijos.