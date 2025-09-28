La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez se casa con el productor musical Benny Blanco

La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez se casó con su novio, el productor musical Benny Blanco, en una ceremonia repleta de estrellas en el sur de California el sábado.

La estrella de 'Only Murders in the Building' publicó una presentación de diapositivas de fotos y videos en Instagram de la boda, mostrando a Gómez , de 33 años, con un vestido de novia y a Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, con un esmoquin, y a la pareja en una variedad de poses cariñosas.

La publicación tiene como título «9.27.25» entre dos corazones emoji blancos, y Blanco comenta: «Mi esposa en la vida real».

La ceremonia se celebró en Hope Ranch, en el condado de Santa Bárbara, a unas 90 millas (145 kilómetros) al noroeste de Los Ángeles, según la revista Vogue.

Entre los 170 invitados se encontraban la superestrella pop estadounidense -y mejor amiga de Gomez desde hace mucho tiempo- Taylor Swift, así como el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton y los coprotagonistas de Gomez en 'Only Murders', Steve Martin y Martin Short.

La revista de moda también informó que la pareja llevaba trajes de boda de Ralph Lauren.

La pareja de alto perfil hizo pública su relación en diciembre de 2023 y se comprometieron un año después, según Vogue.

Blanco, de 37 años, colaboró ​​en la producción de algunos de los mayores éxitos de Gomez , incluyendo los sencillos de 2015 'Same Old Love' y 'Kill Em with Kindness'. El dúo lanzó un álbum colaborativo, 'I Said I Love You First', en marzo.