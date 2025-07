El abogado Marcos García Montes explica cómo es el día a día de Daniel Sancho en la cárcel de Tailandia: «Sin censura»

El caso Daniel Sancho sigue causando, todavía dos años después, un profundo impacto. Con muchas dudas todavía sobre la mesa y en un caso plagado de polémicas, en breve se cumplen 24 meses del ingreso en prisión del chef español, hijo del actor Rodolfo Sancho, por haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta, un cirujano plástico colombiano con el que tenía una estrecha relación. Sancho acabó siendo condenado a cadena perpetua y ahora confía en que su recurso prospere.

Desde entonces, todo lo que ha rodeado al caso ha generado mucho interés. El motivo, las formas con las que descuartizó a su amigo y cómo lo escondió despiezado por un río o cómo ha sido para él pasar a vivir encerrado en Shurat Thani, una de las cárceles más multitudinarias del mundo, son solo algunos ejemplos que han interesado mucho.

Ahora, Marcos García-Montes, el abogado de Sancho, ha contado cómo vive encerrado dos años después en declaraciones a 'Vanitatis' y ha confirmado que el español está «animado» en su día a día, en parte por poder hacer llamadas a diario y tener en mente un proyecto ilusionante, además de un panorama judicial que le produce cierta esperanza.

Psicólogo semanal

Sancho, expone su letrado, está en contacto permanente con sus amigos, aunque tiene un 'planning' semanal marcado: así, los lunes y jueves habla con su abogado, los miércoles con su padre, los martes con un amigo suyo que es psicólogo y que, destaca, ha sido crucial para su bienestar mental. Las charlas suelen ser por videoconferencia y se pueden extender durante una hora u hora y media. Y durante esto tiene tiempo de hablar de todo y de enterarse de la actualidad política, entre otros aspectos.

«Le dejan hacer y decir lo que quiera, sin censura», remarca el abogado a 'Vanitatis'. Él mismo expone que los funcionaros están por allí pero no están pendientes de lo que hablan. El abogado no sabe si también habla con su madre, Silvia Bronchalo, con quien todo apunta a que no mantiene una gran relación en estos momentos.

Otro de los aspectos que más llama la atención de su encarcelamiento es que Daniel vive en una celda para él solo, algo que chocaría con la imagen de una cárcel masificada como muchos seguro que imaginan. Por todo ello, García-Montes asegura que está «muy bien» tanto física como anímicamente. En este tiempo, además, el chef está aprovechando para escribir sus memorias, que abordarán mucho más que su periplo por Tailandia.

Su cadena perpetua fue recurrida ante en el Tribunal de Apelaciones, que podría dar un giro al caso este mismo año. Su abogado no descarta que la sentencia pudiera incluso quedar anulada, lo que podría llevar a una repetición del juicio y a la puesta en libertad de Daniel. La otra opción sería que se retirase la premeditación del fallo y que se pasara a un homicidio imprudente, por lo que la pena podría caer a cuatro años.