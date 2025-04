La petición de Daniel Sancho a su madre, Silvia Bronchalo, tras meses sin verse: «Os pido que os arregléis»

Después de meses sin verle, Silvia Bronchalo ha viajado por fin esta semana a Tailandia para ver a su hijo en la prisión de Surat Thani. Daniel Sancho fue condenado el pasado mes de agosto a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, y hace solo unas semanas su defensa presentó un recurso para pedir la repetición del proceso. Una pequeña ventana a la esperanza que, en cambio, no ha evitado que el reencuentro entre madre e hijo fuera tenso.

El motivo de esta incomodidad entre Daniel y Silvia Bronchalo es Rodolfo Sancho. O, mejor dicho, el conflicto que ha surgido entre la expareja. Desde el principio del caso, el actor de 'Isabel' tomó el control de la situación y se implicó al 100% en cómo se gestionaría la defensa, desplazando por completo a la madre de su hijo. Ella presentó una demanda en febrero de 2024 contra el intérprete, a quien acusaba de vejaciones e insultos a través de diversas conversaciones de WhatsApp.

En julio, una jueza desestimó y archivó la denuncia al considerar que no existía un delito de violencia de género. Pero ahora, otra magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la causa, de la que se han filtrado algunos mensajes: «Nuestro hijo tiene traumas por tu culpa, eres del pueblo llano, no sabes inglés» o «Tienes bipolaridad y tiene tratamiento. Pirada, no te enteras de nada, eres una incapaz».

Y a pesar de estos mensajes, cuando Daniel Sancho ha visto a su madre después de tantos meses, le ha pedido una sola cosa. «Tras enterarse de que la causa se ha reabierto, Daniel se ha mostrado más neutral y conciliador», comentan desde el programa 'TardeAR'. «Por favor, os pido que os arregléis y solucionéis todo esto», le ha dicho, tal y como han asegurado. Añaden, además, que ya el pasado año le «imploró» a su madre que retirara la denuncia.

Sin embargo, Silvia Bronchalo se mostró satisfecha tras la reapertura del caso, por lo que parece improbable que haga caso a su hijo. «Estoy supercontenta porque va para delante e independientemente de cómo termine todo esto me parece bien«, comentó hace unos días. «Me parece bien que una jueza o un tribunal haya considerado que la violencia verbal pueda ser constitutiva de delito o pueda ser lo suficientemente ofensiva», añadió.

Desde 'Triun Arts' desvelaron la pasada semana que Silvia Bronchalo hizo una petición especial en su viaje. Quiso juntar todos los días de visitas de un mes y poder ver a su hijo durante una semana seguida. Así podría aprovechar el tiempo y disfrutar de mucho tiempo con Daniel Sancho sin tener que quedarse durante semanas. Una petición que ya habría realizado en su última vez en Tailandia y que encajaría con las circunstancias de una persona que, a diferencia de Rodolfo Sancho, no tiene días libres o dinero para gastar en estos traslados.