La familia Campos, rota por los escándalos: «No somos normales» Hay familias que lavan sus trapos sucios en casa. Pero Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego, tres apellidos bajo la marca ‘Campos’, lo hacen en revistas y televisión

Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego —madre, hija y tía— siguen dando explicaciones sobre las malas relaciones entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego, ‘heroína’ y ‘villana’, respectivamente, de esta guerra que se dosifica programa a programa en ‘Viva la vida’ para sacar el máximo partido al conflicto familiar. «Quien habla de mi enfermedad soy yo. Y estoy en mi derecho de hablar o no sobre ella. pero no voy a permitir ninguna ‘sinvergonzonería’ sobre mi enfermedad para atacar a mi familia», asegura Terelu, pidiendo a su hija que no entre al trapo sobre la polémica, al parecer provocada por Carmen, sobre la ausencia de Alejandra durante el largo tratamiento médico de su madre.

En una terraza de Madrid, Alejandra con mascarilla y Carmen sin ella, han sido pilladas reunidas para limar asperezas y sellar la paz o para seguir la bronca y establecer estrategias: ambas posibilidades son verosímiles dadas las circunstancias. A Terelu le ha parecido importante que el encuentro fuera a cara, pero quiere mantenerse al margen para no dar oportunidad a nadie de tergiversar sus palabras. Carmen confirma que no llamó a la prensa, aunque la presencia de los paparazzi provocó cierta tensión en la cita, porque ambas estuvieron pendientes de las cámaras. Alejandra, por su parte, confiesa en plató que hubiera preferido tener a su madre en la reunión y que no se produjera en público. A Carmen le sorprende esta noticia. Y todo ello, en directo en el programa.

Y cuando la paz parece sobrevolar el plató, Diego Arrabal le enseña un mensaje a Alejandra que le cambia la cara. ¿Será una nueva excusa para volver a empezar todo?

Son solo tres, pero la falta de comunicación parece más propia de una multitud: se llaman pero no se cuentan todo, se hablan pero se ocultan cosas, se aclaran en privado pero luego en público descubrimos que todavía quedan muchos puntos oscuros. No es de extrañar que nada más empezar el programa, hablando de su propia familia, Alejandra confesara que no son normales. Su tía le ha dado la razón por primera vez en mucho tiempo. Veremos si le va vuelve a dar alguna vez más en la vida…