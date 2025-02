El sospechoso encuentro entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio que huele a montaje

Cada vez que Carmen Borrego concede una entrevista sube el pan. Con su última exclusiva en la revista 'Lecturas', la hija de María Teresa Campos puso de manifiesto la tensa relación que mantiene con su sobrina, Alejandra Rubio. «Me he sentido dolida con ella», decía a la vez que aseguraba que no se sentía del todo respetada por ella. Sus palabras no caían precisamente en saco roto dentro del seno familiar.

Mientras que Terelu Campos se mantenía cauta con las declaraciones de su hermana, Rubio no se callaba y la cosa entre ellas se liaba aún más. «Puedo entender que se haya sentido mal por cómo me comporto a veces, pero las cosas se hablan en privado, no públicamente. No es verdad que no la soporte pero me parecen innecesarias algunas cosas y no ha pasado nada grave que corte nuestra relación de raíz, pero son cosas que a mí me molestan. Hay actitudes que no creo que sean buenas», decía en 'Viva la vida'.

Pero parece que tía y sobrina han decidido acercar posturas. Se han reunido este martes en la terraza de un restaurante madrileño para hablar de lo sucedido e intentar arreglar las cosas. Llama poderosamente la atención que lo hayan hecho en un sitio público y no en casa. Seguramente no se tardará en conocer el contenido de la conversación vía exclusiva o en el programa en el que ambas trabajan.

Curioso es también que en ningún momento de la charla que mantuvieron tomando algo sentadas en una terraza, Carmen Borrego no se quitase los auriculares.