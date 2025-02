Si tienes alguno de estos vinos o este whisky podrían llegar a valer miles de euros en poco tiempo

En las últimas décadas la percepción del vino ha cambiado sustancialmente, pasando de ser concebido como un elemento cotidiano, un alimento a convertirse en un objeto de culto con valor especulativo. Así como el arte o la música para los melómanos, una buena colección de vino puede convertirnos en el anfitrión perfecto y revalorizarse a lo largo del tiempo. Tanto es así que en la actualidad existen empresas que recomiendan inversiones en vino como las consolidadas Oeno, enfocada en inversores europeos o Cult Wines, con mayor influencia en Asia.

Noticia Relacionada Pomarina : esta sidra de El Gaitero es un ejemplo de la revolución de esta bebida en Asturias Pilar Cavero La semana pasada tuvo lugar en Gijón el International Cider Summit Asturies, un congreso y festival en torno a la sidra

Para aquellos amantes del vino ávidos de novedades, aquí hay una selección de siete vinos exclusivos y un whisky para sorprender y ampliar la colección. Listos para consumir pero con un gran potencial de guarda lo que, en alguno de los casos, los convierte en una gran inversión si se puede resistir la tentación y conservar de forma adecuada.

Bollinger R.D. 2008

Vino Bollinger R.D. 2008

La nueva añada del mítico champagne acaba de salir al mercado. Las siglas de su nombre significan Recién Degollado, una apuesta personal de Madame Bollinger que, a finales de los años 60 del siglo pasado decidió desarrollar su ya icónica cuvée. Bollinger fue la primera bodega en dejar constancia de la fecha de degüelle en la etiqueta, apostando por viejas añadas y un proceso que hoy se ha convertido en imprescindible. 2008 es una añada extraordinaria para Champagne con una fantástica evolución. 71% Pinot Noir y 29% Chardonnay, cuenta con un dosage muy bajo de tan solo 3 gramos de azúcar. Durante el año del degüelle destacan las notas florales y la avellana, pero para aquellos que sepan esperar, este champagne eterno mostrará su profundidad y matices.

Bodega: Bollinger

Denominación: Champagne

Precio: 355€

Alma 2020

Vino Alma 2020

Benjamín Romeo ha sido el último español en entrar en el selecto circuito de La Place de Bordeaux. Este complejo sistema, creado hace seis siglos, engloba a más de 300 négociants y courtiers que distribuyen algunos de los vinos más cotizados del mundo. En 1998 se produjo la apertura y comenzaron a incorporar vinos de fuera de Burdeos, poco a poco vinos españoles han conseguido incorporarse. Bodega Contador ha creado un vino con un nombre muy significativo, Alma, ya que es el nombre de la hija de Benjamín. Nace con la vocación de poner en relieve la riqueza y singularidad de San Vicente de la Sonsierra. Para la primera añada del Alma de Contador, se han seleccionado tres parcelas de tempranillo localizadas en diferentes alturas, cada una con suelos y particularidades diferentes. Realiza una crianza de 20 meses en barrica de roble francés.

Bodega: Bodega Contador

Denominación: Rioja

Precio: 120€

Vega Sicilia Único 2013

Vino Vega Sicilia Único 2013

Hay botellas cuya posesión se convierte en un legado para futuras generaciones. Único de Vega Sicilia es el caso. Una añada a priori complicada, de las cuales el trabajo en la viña se torna protagonista, con lluvias al final de la vendimia y temperaturas más bajas de lo habitual. Esas añadas son las realmente interesantes y que siempre sorprenden con su evolución. Uvas procedentes de las 40 hectáreas que la bodega utiliza para producir Único, con un coupage compuesto por 97 % Tinto Fino y 3 % Cabernet-Sauvignon. La crianza, con un mínimo de 10 años entre madera y botella, combina barricas de 225 litros de roble francés y americano con tinos de madera de 22.000 litros. Sutil, elegante, y preciso, notas de fruta roja y azul sobre un fondo de especias dulces con el sello inconfundible de la casa, se encuentra en un momento brillante pero su vocación es la eternidad.

Bodega: Tempos Vega Sicilia

Denominación: Ribera del Duero

Precio: 425€

Harmonía Sauvignon Blanc 2020

Vino Harmonía Sauvignon Blanc 2020

François Lurton llegó a España a principios de los noventa desde su Burdeos natal con el objetivo de descubrir terruños únicos y elaborar grandes vinos, blancos y tintos, con vocación de guarda. Su apuesta personal ha sido una de las grandes variedades blancas del mundo, la sauvignon blanc. Viñedos situados en la zona de La Seca, Valladolid, que crecen desde hace veinte años en suelos rocosos, de arena y arcilla, con alto contenido en calcio. Vendimiado a mano, se seleccionan cuidadosamente los mejores racimos y, posteriormente, fermenta en la bodega subterránea con levaduras indígenas. Tras un paso de 12 meses en barrica de roble francés y un cuidadoso trabajo de lías, nace con la vocación de convertirse en un vino de referencia y demostrar la magnífica complejidad y evolución de la variedad.

Bodega: Campo Eliseo

Denominación: Rueda

Precio: 175€

Trimbach Riesling Frédéric Emile 2016

Trimbach Riesling Frédéric Emile 2016

Fundada en 1626, Trimbach es una de las bodegas con mayor tradición e historia del mundo. Doce generaciones de la familia se han hecho cargo de ella, la cuvée homenaje a Frédéric Emile es una de las más icónicas, uno de los padres de la viticultura moderna alsaciana y pionero, fue quién comenzó a apostar por embotellar sus propios vinos. En palabras de Jean Trimbach, 'si en un restaurante un sommelier no conoce Frédéric Emile, sal corriendo'. Indudablemente, la Riesling es una de las variedades con mayor capacidad de guarda, la gran acidez de las alsacianas así como el ligero grado de azúcar residual son los mejores aliados para la longevidad. Su complejidad y matices infinitos hacen que degustar una copa se convierta en un ejercicio único y una lección vinícola inolvidable.

Bodega: Trimbach

Denominación: Alsacia

Precio: 90€

Château Cos d'Estournel 2015

Château Cos d'Estournel 2015

En toda colección vinícola que se precie no puede faltar un vino de Burdeos. Es un valor seguro y una inversión segura, aunque el aumento de demanda está haciendo casi imposible tener acceso a botellas. Château Cos d'Estournel fue fundada a principios del siglo XIX como prueba de amor a una princesa india. Por ese motivo, el edificio cuenta con gran influencia hindú en su arquitectura siendo uno de los más extraordinarios de Saint-Estèphe, la puerta de madera labrada fue traída del Palacio del Sultán de Zanzíbar. Un coupage con predominio de Cabernet Sauvignon por encima de la Merlot, 2015 es una añada extraordinaria, con gran finura y fantástica evolución. Profundo y complejo, las capas de fruta preceden al cuero y los tostados.

Bodega: Château Cos d'Estournel

Denominación: Burdeos

Precio: 250€

Gran Vino de Guarda La Comtesse 2018

Gran Vino de Guarda La Comtesse 2018

El tándem formado por María Vargas y Vicente Dalmau Cebrian ha reinterpretado la albariño elaborando un blanco vertical, afilado, sumamente elegante. Sin dejar de lado la complejidad y la fruta, demuestran el gran potencial de la variedad cuando es comprendida y cuidada. Es el vino más refinado de Pazo Barrantes, La Comtesse nace con vocación de demostrar el potencial de guarda y calidad de la albariño. Vino de viñedo único, Pago Cacheiro, plantado en 1965 con un tamaño de 1,4 hectáreas perteneciente a la finca Pazo de Barrantes. La finca comprende 12 hectáreas divididas en 8 pagos diferenciados con suelos de tipo granítico, con arena en la superficie. Crianza mixta que combina un año en tino de madera de roble francés de 3.000 litros de los cuales 2 está en contacto con las lías y 12 meses en depósito de hormigón. Textura y elegancia inconfundibles, con un paso sedoso y envolvente.

Bodega: Pazo de Barrantes

Denominación: Rías Baixas

Precio: 145€

The Balvenie Stories 14 'The Week of Peat'

The Balvenie Stories 14 'The Week of Peat'

No sólo de vino se forjan las colecciones, el whisky es un imprescindible para toda sobremesa de lujo que se precie. Botellas con una vida infinita que, incluso una vez abiertas, acompañarán durante años. The Balvenie es la única destilería de Escocia que sigue cultivando su propia cebada, utiliza alambiques tradicionales y mantiene a los expertos toneleros. The Week of Peat es el resultado del viaje y el conocimiento que adquirió el antiguo director de la destilería, Ian Millar, en un reciente viaje a Islay. Encargó un lote de turba de Speyside para el horno y, durante una semana al año, destilan un lote de malta con turba, lo que da como resultado un whisky de 14 años rico en miel, vainilla y notas cítricas con un fondo sutil ahumado.

Destilería: The Balvenie

Origen: Speyside

Precio: 95€

Más temas:

Gastronomía

Vino

Cocina

Enoturismo