La DGT ya lo confirmó: esta baliza V16 será obligatoria y ahora está en oferta
Un accesorio pequeño, pero crucial, que sustituye a los triángulos de emergencia en carretera
La baliza V16 con geolocalización homologada por la DGT está destinada a convertirse en un elemento imprescindible en todos los coches. No solo mejora la visibilidad en caso de avería o accidente, sino que también envía la posición exacta del vehículo a la nube ... de la DGT, lo que facilita la asistencia y aumenta la seguridad. Ahora, esta versión con conectividad cuesta 26,46€ en AliExpress (antes 59,99€) y cumple todas las condiciones legales exigidas para 2026.
Desde 2026, obligatoria en todos los coches
La DGT ha confirmado que a partir del 1 de enero de 2026, las balizas V16 con geolocalización sustituirán definitivamente a los triángulos de emergencia. Este cambio responde a una razón sencilla: evitar atropellos durante la señalización de averías. Con la baliza, basta con colocarla sobre el techo del coche y encenderla. En segundos, una luz visible a más de 1 km de distancia avisa a otros conductores, incluso con mal tiempo o poca visibilidad.
Esta versión, además, está homologada con el certificado IDIADA PC25060196, por lo que cumple con la normativa vigente. Su carcasa resistente al agua (IP54) y al viento garantiza que funcione incluso en condiciones extremas.
Geolocalización activa y datos pagados hasta 2038
La gran diferencia frente a las balizas básicas está en su geolocalizador integrado. Al activarse, la luz envía automáticamente la ubicación del vehículo a la DGT a través de la red NB-IoT, sin necesidad de móvil ni conexión adicional. De ese modo, el coche queda visible en el sistema de tráfico, lo que agiliza la asistencia y reduce los riesgos.
Otro punto a favor: los datos están pagados hasta 2038 gracias a la eSIM de Telefónica Tech, sin cuotas ni suscripciones. Tres indicadores LED muestran el estado de conexión, GPS y batería para saber en todo momento si está operativa. Además, incluye tres pilas AA (4,5V) listas para usar.
Por poco más de 25€, esta baliza combina seguridad, legalidad y conectividad, y evita el gasto futuro cuando la norma sea obligatoria.
La baliza V16 DGT 3.0 no es solo una recomendación, sino una inversión en seguridad y tranquilidad. Compacta, visible y lista para funcionar en segundos, reemplazará definitivamente a los triángulos clásicos.
