Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Este taladro con dos baterías cuesta la mitad que uno de Bosch y es ideal para chapuzas de fin de semana

A veces basta una herramienta sencilla y barata para animarte a poner la casa en orden

Mejor pantalla, mejor batería y ahora mejor precio: el Note 14 Pro me ha hecho ojitos

Este taladro con dos baterías cuesta la mitad que uno de Bosch y es ideal para chapuzas de fin de semana
Javier López Pando

Javier López Pando

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay herramientas que compramos por necesidad y otras que, sin esperarlo, nos devuelven las ganas de arreglar y ordenar aquello que llevamos meses posponiendo. Eso me ha pasado con este taladro inalámbrico de 28V, que en AliExpress baja a 20,21€ desde 52,03€ ... . Un aparato sencillo pero sorprendentemente práctico, que ha convertido una tarde cualquiera en una sesión improvisada de bricolaje doméstico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app