Este taladro con dos baterías cuesta la mitad que uno de Bosch y es ideal para chapuzas de fin de semana

Hay herramientas que compramos por necesidad y otras que, sin esperarlo, nos devuelven las ganas de arreglar y ordenar aquello que llevamos meses posponiendo. Eso me ha pasado con este taladro inalámbrico de 28V, que en AliExpress baja a 20,21€ desde 52,03€ ... . Un aparato sencillo pero sorprendentemente práctico, que ha convertido una tarde cualquiera en una sesión improvisada de bricolaje doméstico.

Un taladro ligero que invita a usarlo

Lo primero que llama la atención es lo manejable que resulta. No pesa, no cansa la muñeca y el agarre es cómodo incluso después de un rato trabajando. Ese detalle, que parece menor, es lo que marca la diferencia cuando tu objetivo no es reformar una casa sino colgar estantes, montar muebles o ajustar tornillos que llevan años pidiendo atención.

Los dos niveles de velocidad (0–350 y 0–1350 rpm) permiten alternar entre tareas delicadas y perforaciones más exigentes sin que el taladro se revolucione. El modo percutor da para trabajar en paredes más duras de lo que cabría esperar a este precio, mientras que el par de 48 niveles ofrece control suficiente para no destrozar tornillos ni maderas blandas.

La doble batería es, quizá, la mayor sorpresa. Tener dos baterías de 1300×5 mAh significa que no te quedas a medias en mitad de un proyecto. Una en uso, otra cargando, y puedes seguir sin interrupciones. Para quien aprovecha ratos muertos o fines de semana, es clave.

Ideal para ordenar, colgar, ajustar y dar una segunda vida a la casa

El propio kit incluye 24 accesorios, algo que facilita empezar desde el primer minuto. No necesitas ir a buscar brocas sueltas ni puntas raras: viene lo básico para montar muebles, colgar cuadros, fijar baldas o apretar tornillos que llevaban demasiado tiempo flojos. Es la herramienta perfecta para esas tareas pequeñas que todos tenemos pendientes y que, cuando las haces de golpe, dan una satisfacción extra.

El tamaño compacto también ayuda en zonas estrechas: interiores de armarios, esquinas incómodas, tornillos escondidos tras muebles… Y al ser inalámbrico, te olvidas de cables estirándose o alargadores por el suelo. Es simplemente práctico, que es lo que uno busca en un taladro doméstico.

Por 20€, cuesta encontrar algo con esta combinación de potencia, comodidad y accesorios. No pretende competir con herramientas profesionales, pero para un piso, un garaje pequeño o una casa donde siempre hay algo por ajustar, cumple de sobra.

Cada cierto tiempo, una herramienta así te recuerda lo útil que es tener lo básico a mano. Y si este taladro ha despertado al «manitas dormido» que muchos llevamos dentro, no es casualidad: cuando algo funciona sin complicaciones, apetece usarlo.

En la sección Favorito de ABC seguimos rastreando ofertas reales en bricolaje, hogar, tecnología y motor para encontrar esas pequeñas herramientas que hacen la vida más fácil sin vaciar el bolsillo.